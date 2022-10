"Perché non hanno assegnato punti dimezzati?". Polemica sulla vittoria di Verstappen

Max Verstappen ha vinto il gran premio di Suzuka, il dodicesimo stagionale su 18 gare, il 14esimo per la Red Bull che ha letteralmente dominato il mondiale. Il pilota olandese si è anche laureato campione del mondo per la scelta della direzione di gara di penalizzare Charles Leclerc che è così retrocesso dalla seconda alla terza posizione in favore di Sergio Perez.

Ma non solo, visto che il 25enne della Red Bull ha vinto il mondiale in quanto la direzione di gara ha deciso di assegnare punteggio pieno e non dimezzati ad una gara che ha visto completare solo il 50% dei giri previsti. Verstappen visto l'abisso esistente con Leclerc e Perez in classifica avrebbe presumibilmente vinto il mondiale ad Austin tra due settimane e dunque questa scelta ha spiazzato un po' tutti e generato aspre polemiche tra i protagonisti e sui social.

Binotto rosso di rabbia

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto si è scagliato contro la Fia al termine del gp: "Prima di tutto bravo e complimenti a Verstappen per la vittoria, ha guidato in modo eccellente per tutta la stagione. Sulla decisione della Fia non ho voglio di commentare, questa volta hanno deciso tutto in pochi secondi senza sentire i piloti. È inaccettabile, ne parleremo nelle sedi opportune", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

La Fia si difende

"Le regole relative all'assegnazione dei punti ridotti (articolo 6.5) si applicano solo in caso di sospensione della gara che non può essere ripresa, e quindi vengono assegnati punti pieni e Max Verstappen è Campione del Mondo". Così la Fia in una nota ha spiegato il meccanismo dei punti usato per l'assegnazione del titolo mondiale a Max Verstappen.

Social roventi

Nonostante la nota della Fia, sui social gli utenti se la sono presa con la decisione di penalizzare Leclerc e di assegnare punti "pieni" e non dimezzati. "Ci hanno messo un niente per i 5 secondi di penalità e così Max campione, ma i punti non erano dimezzati?", si chiede un tifoso della Ferrari. E ancora: "Partono una gara farsa non vedranno nulla faranno una decina di giri alla cieca e punti dimezzati", "Ok quindi: Se fai 50 giri su 70 ma la gara non riprende = punti dimezzati Se fai 20 giri e basta = punti pieni Make it make sense", e tanti altri commenti di questo genere. C'è da dire come Max Verstappen avrebbe solo rimandato di due settimane la sua vittoria meritata in questo mondiale, resta però la decisione discutibile di assegnare punteggio pieno come se il gp si fosse disputato totalmente visto che ha creato un pericoloso precedente.