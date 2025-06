Pole di Russell. Beffati sia Verstappen che Piastri

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel giorno in cui le McLaren spariscono dalla prima fila, là davanti non c'è nessuna macchina Rossa. In pole, come un anno fa c'è George Russell e di fianco a lui c'è ancora Verstappen che poi gli soffiò la vittoria. Una prima fila sorprendente e inedita con un Russell perfetto e una Mercedes promettente come conferma il quarto posto di Kimi, staccato comunque di 0492 dal compagno. Le McLaren devono accontentarsi del terzo posto di Piastri e del settimo di Norris. I combattenti per il titolo non hanno vissuto la solita giornata perfetta. Ma la pista di Montreal è particolare, devi giocarti tutto con poca ala e non è facile.

La delusione del giorno, tanto per cambiare è la Ferrari. Hamilton è quinto, staccato di più di 6 decimi, Leclerc addirittura ottavo dopo un brutto errore nel secondo settore quando aveva appena ottenuto un fucsia nel primo intertempo. Ha trovato traffico e ha sbagliato. La squadra lo ha mandato in pista nel momento sbagliato. Non il modo migliore per entrare in un gran premio dove 7 volte su 10 negli ultimi anni ha vinto chi scattava in pole. Per Leclerc è un weekend particolare all'insegna del nervosismo, eppure in mattinata era riuscito a dare un colpo incoraggiante. La Ferrari qui forse c'era anche per la pole e alla fine ha sbagliato lui (con la complicità del box). Peccato. È una di quelle stagioni in cui va storta qualsiasi cosa.

Non resta che sperare in una gara rocambolesca come spesso capita in Canada dove tutto può davvero capitare e anche l'affidabilità entra in gioco.

Così in tv: Gp Canada, ore 20 Sky Sport Uno e Sky sport F1; differita ore 21.30 Tv8