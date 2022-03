"Restate...". E ora è goduria inglese: cosa dicono dell'Italia

Dopo mesi di schiaffi in faccia da parte degli italiani, sportivamente parlando ovviamente, ora l'Inghilterra può gioire per la debacle della nazionale di Roberto Mancini che non ci sarà ai Mondiali in Qatar. “It’s coming Rome” diventa “Restate a casa”

dopo la sconfitta interna subita contro la Macedonia del Nord con l'ex Palermo Trajkovski che ha gelato il Renzo Barbera estromettendo gli azzurri dalla possibilità di giocarsi la finale playoff contro il Portogallo.

Media inglesi impietosi

Giustamente l'eliminazione dell'Italia ha fatto molto rumore in tutto il mondo, soprattuto in Inghilterra con i principali giornali inglesi che hanno calcato la mano sulla nazionale di Roberto Mancini. Il Daily Mail ha titolato con "Incubo Coppa del Mondo per l'Italia", definendo come un'umiliazione la debacle degli azzurri con queste parole: "Umiliazione per l'Italia con i campioni d'Europa che sono stati sbattuti fuori dalla Macedonia del Nord nello scontro degli spareggi della Coppa del Mondo in Qatar per il gol nel recupero di Aleksandar Trajkovski. Una rete che ha sconvolto gli azzurri".

Il Sun non ha calcato la mano ma ha comunque evidenziato la dipartita azzurra: "Italia, la seconda Coppa del Mondo consecutiva: i campioni d'Europa storditi dall'urlo macedone nei minuti di recupero". Il Guardian gli fa eco: "L'Italia esce fuori contro la Macedonia ed è un dramma". "Mamma mia: I campioni d'Europa fuori dalla coppa del mondo dopo lo scioccante playoff contro la Macedonia del Nord".

I media inglesi hanno usato la mano pesante per commentare una pesante sconfitta che rimarrà indelebilmente, come la Svezia nel 2017, un'onta purtroppo indelebile nella storia di una delle nazionali più vincenti della storia del calcio con ben 4 Mondiali in bacheca più due Europei (l'ultimo vinto proprio a luglio 2021). Dopo le tante delusioni del 2021 patite contro gli italiani, ora gli inglesi possono prendesi la loro piccola rivincita anche se ora gli toccherà vincere la manifestazione per poter davvero esultare in faccia ai campioni d'Europa in carica.



E non lo hanno dimenticato nemmeno i tifosi inglesi, che si sono riversati sui social subito dopo il fischio finale di Italia-Macedonia del Nord. Loro hanno assistito alla qualificazione in scioltezza dell'Inghilterra, che è passata alla fase finale dei Mondiali dalla porta principale vincendo il suo girone. E oggi esultano, anche a suon di meme con protagonista soprattutto Bonucci, con l'ennesima trasformazione del celebre motto, diventato oggi "You're staying home!!", ovvero "Tu rimarrai a casa", a sottolineare il fatto che tutta l'Italia, come accaduto in Russia 2018, assisterà anche a Qatar 2022 da spettatrice.