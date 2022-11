Altro furto a Napoli, rubata l'auto del coreano Kim: ecco cosa è successo

Dopo Kvaratskhelia tocca a Kim Min-jae. Nella serata di venerdì 4 novembre è stata infatti rubata a Napoli, in zona Posillipo, l'auto della moglie del difensore coreano, una 500 di lusso. La vettura era parcheggiata in strada,vicino alla casa che il centrale azzurro ha affittato da quando è arrivato in città.

Appena due giorni fa era avvenuto un altro furto, al calciatore georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Nella notte tra mercoledì e giovedì a Pozzuoli, la sua automobile era sparita, salvo poi "riapparire" in serata a Trentola Ducenta, nel Casertano. Le telecamere di sorveglianza del parco dove il 21enne risiede in affitto, hanno ripreso un gruppo di persone mentre si introducevano nell'edificio per poi uscire a bordo della Mini Countryman che il calciatore aveva preso a noleggio non molto tempo fa: non è chiaro se i criminali sapevano che si trattasse dell'abitazione dell'attaccante. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile di Pozzuoli: il calciatore infatti, scoperto il furto, si era immediatamente rivolto alla Polizia per presentare denuncia.

Indagano le forze dell'ordine

Al momento i due episodi non sembrano collegati. La dinamica e i luoghi sono differenti e, secondo una prima ricostruzione, la 500 della moglie di Kim, posteggiata in strada, non era riconducibile al calciatore. Ciò nonostante, è possibile che i due fascicoli vengano trattati unitariamente dal pool della Procura coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Amato che si occupa di reati collegati a manifestazioni sportive, così da accertare se sia effettivamente trattato di gesti isolati o se alle spalle ci sia una regia criminale per ragioni ancora tutte da accertare.

I precedenti di Demme e Spalletti

Due furti ravvicinati che rievocano quanto accaduto nell'ottobre 2021. Era toccato alla moglie di Diego Demme: le è stata rubata una Fiat 500 Abarth parcheggiata a Posillipo, nei pressi del parco Virgiliano. Pochi giorni dopo fu Luciano Spalletti, a non ritrovare più la propria Panda, parcheggiata in corso Vittorio Emanuele vicino all'Hotel Britannique, l'albergo dove alloggiava all'epoca e dove la squadra azzurra va quasi sempre in ritiro prima dei match casalinghi. Anche allora i due episodi fecero ipotizzare di fatto un collegamento salvo poi arrivare alla conclusione più logica: semplicemente, le due utilitarie, sono tra le vetture attualmente più rubate, la seconda soprattutto per la sua grande diffusione.

