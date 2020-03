Scontro Inter-Lega Serie A: ecco cosa c'è dietro il malcontento nerazzurro

L'Inter è andata allo scontro con la Lega Serie A e l'ha fatto in maniera netta, prima con il suo amministratore delegato Giuseppe Marotta e in un secondo momento in maniera molto più forte con le parole su Instagram del presidente Steven Zhang che su Instagram ha definito "pagliaccio" il numero uno della Lega Paolo Dal Pino. Il giovane presidente del club di viale della Liberazione rischia il deferimento da parte ella Procura Federale e un'inibizione, ovvero una sorta di squalifica che viene comminata ai dirigenti.

Rabbia nerazzurra

Secondo quanto riporta La Repubblica, tutto ruota attorno a Juventus-Inter, la partita dell'anno, che si sarebbe dovuta disputare all'Allianz Stadium domenica 1 marzo, a porte chiuse, ma annullata come altre cinque giornate e rinviata a data da destinarsi. I nerazzurri non hanno mandato giù questa decisione in quanto avrebbero voluto giocare contro i rivali bianconeri a porte chiuse come stabilito.

Nella serata di ieri l'Inter ha dato battaglia in Lega appoggiata da due club: Sassuolo e Spal. Domani mattina, però, ci sarà un'assemblea straordinaria a Roma dove verrà però ratificato, a maggioranza, quanto già stabilito con le sei partite rinviate che verranno recuperate questo fine settimana, con le altre giornate che slitteranno a cascata in calendario e con l'inserimento di un turno infrasettimanale a metà maggio, 12-14, per poter terminare il campionato il 24 maggio come stabilito a fine luglio.

L'Inter dovrà dunque "rassegnarsi" con la partita dello Stadium che si giocherà lunedì 9 marzo a porte aperte ma con ogni probabilità solo con i tifosi bianconeri se saranno ancora imposte le restrizioni a determinate regioni come in questa settimana. Il club nerazzurro è molto irritato anche perché avrebbe prima voluto recuperare il match di campionato contro la Sampdoria di Claudio Ranieri rinviato sempre a causa del coronavirus lo scorso 23 febbraio.

Conte fa pressione

Antonio Conte sta preparando i suoi ragazzi ad un tour de force incredibile dato che l'Inter giocherà giovedì sera al San Paolo il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e 4 giorni giocherà il derby d'Italia contro la Juventus, avendo però un giorno in meno di riposo. Giovedì 12, tre giorni dopo la sfida contro i bianconeri, l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Getafe, tre giorni dopo la partita di San Siro contro il Sassuolo e quattro giorni dopo ancora il ritorno in Europa League contro gli spagnoli a Madrid. In tutto questo se l'Inter dovesse andare avanti in Europa sarebbe molto più complicato incastrare e trovare una data per recuperare anche il match contro la Sampdoria creando ulteriori pressioni e malumori all'interno del club nerazzurro che si sente svantaggiato rispetto alle due rivali scudetto, Lazio e Juventus, nella corsa al titolo.

