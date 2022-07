Silverstone, prima vittoria in F1 per Sainz. Fuori dal podio Leclerc

Carlos Sainz, con autorità e merito, si prende la vittoria nel gran premio di Silverstone. Il pilota spagnolo della Ferrari ha vinto la sua prima gara in Formula Uno davanti a Sergio Perez della Red Bull, terzo un ottimo Lewis Hamilton su Mercedes, solo quarto Charles Leclerc penalizzato dalla strategia del box del Cavallino. La notizia positiva per la Ferrari e per lo stesso pilota monegasco è però l'anonimo settimo posto conquistato da Max Verstappen che non lo fa così scappare in classifica piloti.

Quinto posto per Fernando Alonso, sesta posizione per Lando Norris, ottava posizione per Mich Schumacher che va così finalmente a punti. Nono Vettel davanti a Magnussen a completare la top ten. Giornata sfortunata per Charles Leclerc che è stato penalizzato dalla safety car, uscita al 40esimo giro per via di problemi per la vettura di Esteban Ocon, ma anche dalla strana strategia del box che non ha agevolato il monegasco che sarebbe di sicuro riuscito ad andare a podio. La fortuna del monegasco è stata la giornata nera di Verstappen rallentato da una foratura e da una monoposto danneggiata.

La gara, iniziata alle 16 italiane e alle 15 locali, è stata pesantemente condizionata dall'incidente in partenza che hanno coinvolto diverse vetture tra cui quella del cinese Zhou la cui vettura si è ribaltata andando poi a sbattere sulle reti di protezioni. La gara è stata dunque interrotta per circa un'ora per sincerarsi delle condizioni di salute del pilota cinese dell'Alfa Romeo che fortunatamente non ha riportato nulla di grave.

CONGRATULATIONS, CARLOS!



We have ourselves a new race winner! And what a way to do it!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/nZhmBvq4op — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

In classifica piloti comanda sempre Max Verstappen con 181 punti, secondo Perez a quota 147, terzo Leclerc a quota 138. Sainz sale a quota 127.

L'invasione di pista



Alla partenza del gp di Silverstone è successo veramente di tutto visto che non c'è stato solo l'incidente ma anche la presenza di alcuni spettatori in pista nel primo settore del tracciato. Come detto anche in team radio da Vettel e Leclerc, alcune persone erano presenti a bordo dell'asfalto e alcune si sono addirittura sedute dentro al tracciato e questa scena riporta alla mente l'invasione di pista di un manifestante sempre a Silverstone nel 2003. La gara era iniziata con il grande spunto di Max Verstappen su Carlos Sainz e di Lewis Hamilton su Charles Leclerc. Tutto vano, però, visto che la direzione di gara ha deciso di sospendere la gara che è poi finita appunto con la vittoria meritata di Carlos Sainz.