Quel contatto dietro la tensione: cosa è successo tra Inter e Juve

Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, ha lasciato strascichi importanti con la lite tra il presidente bianconero Andrea Agnelli e l'allenatore nerazzurro Antonio Conte che ha catalizzato l'attenzione da parte dei media. Non solo, perché, nel marasma dello Stadium sono stati coinvolti anche il dirigente dell'Inter Gabriele Oriali e il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici che avrebbe usato parole pesanti e al vetriolo nei confronti dell'ex team manager della nazionale italiana.

Una notizia bomba

Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha sganciato una vera e propria bomba di mercato affermando come dietro al nervosismo nerazzurro ci fosse una manovra poco corretta, se confermata, effettutata dalla Juventus proprio nella figura di Fabio Paratici. Pare infatti che il dirigente bianconero abbia tentato più volte di contattare Nicolò Barella per convincerlo a rompere con l'Inter per andare a Torino

Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stadium c’è di più: #Oriali e #Conte hanno saputo da #Barella che #Paratici l’ha più volte contattato per convincerlo a rompere con l’#Inter e andare alla Juve pic.twitter.com/UW2mBdpEbR — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 10, 2021

Questa voce per ora non ha ancora trovato conferma ufficiale ma anche il quotidiano La Repubblica ha confermato come questo sia un rumors di mercato molto persante che circola a Milano ormai da giorni.

Tensione alle stelle

Conte è parso elettrico fin dall'inizio nel match contro la sua ex squadra. L'ex ct azzurro non si è fatto mancare nemmeno un alterco con Leonardo Bonucci che lo aveva redarguito per essersi lamentato per un presunto fallo da rigore subito da Lautaro Martinez. "Devi rispettare gli arbitri", la frase del 33enne di Viterbo indirizzata al suo ex allenatore. Secondo le ricostruzioni sponda Juventus sarebbe stato Conte a provocare l'ambiente con il dito medio a fine partita, mentre secondo la versione nerazzurra per tutta la partita sarebbero volati insulti da parte dei bianconeri nei confronti dell'allenatore e di alcuni tesserati.

Oggi il giudice sportivo si pronuncerà in merito per capire se i protagonisti di questa brutta pagina di calcio saranno puniti o se tutto passerà poi in mano alla Procura Federale per un supplemento di immagini. Una cosa è certa: i video e i labiali di Conte e Agnelli stanno ormai circolando da ore sul web e sono sotto gli occhi di tutti. Bisognerà capire cosa avrà scritto sul suo referto l'arbitro Mariani e cosa gli avrà "suggerito" il quarto uomo Daniele Chiffi che ha potuto assistere in prima persona a tutta la diatriba tra le due panchine.

