Verstappen suona la nona sinfonia sotto il diluvio. Calvario Leclerc

Nella Formula 1 2023 ci sono due certezze: una vittoria di Verstappen e una figuraccia della Ferrari. Anche in Olanda, con tutto quello che è capitato là fuori tra sole, pioggia, vento, una mezza tormenta, safety car e bandiera rossa, alla fine ha vinto il solito super Max, al nono successo di fila, un record che va a eguagliare quello ottenuto da Vettel dieci anni fa. Ad applaudirlo sono arrivati il re e 320mila sudditi che hanno continuato a cantare e ballare sotto la pioggia. Impressionanti come lui.

La figuraccia Ferrari è andata in onda al primo giro, quando Leclerc ha giocato d'anticipo, rientrando subito a montare le intermedie come avevano fatto davanti a lui anche Perez e Gasly. Ha trovato il box impreparato e comunque la scelta gli ha fatto guadagnare parecchie posizioni, ritrovandosi addirittura quinto. Tutto inutile perché un contatto con Piastri all'inizio aveva danneggiato in modo irreparabile la sua SF-23. Non è bastato cambiare l'ala anteriore al secondo stop. «Un piccolo contatto ha prodotto un grande problema, ho perso 60 punti di carico», spiega Charles che al 42° giro, quando ormai era sprofondato in fondo alla classifica, è stato richiamato ai box. Inutile prolungare l'agonia. È incredibile come in una domenica in cui è successo davvero di tutto con cambi gomme a ripetizione e condizioni meteo in continua evoluzione, Max è passato indenne attraverso tutto. Ha recuperato su Perez, aiutato anche dal team che ha anticipato il suo passaggio alle gomme da asciutto prima della Safety Car.

La Ferrari dimezzata ha salvato l'onore con Sainz che alla fine ha chiuso al quinto posto, battuto anche da Alonso e Gasly oltre che dalle due Red Bull, ma davanti a Mercedes e McLaren che hanno obiettivamente pasticciato molto più della Rossa. Una piccola consolazione, un po' più grande per Carlos che è ritornato davanti a Charles in classifica, difendendosi bene su Hamilton nel finale, quando non avendo più intermedie fresche non ha potuto fare altro. Sul podio con Max sono saliti Alonso e Gasly che alla fine erano contenti come il vincitore. Per Fernando è un nuovo record, allunga la distanza tra il primo e l'ultimo podio della sua carriera. Per Gasly una grande rimonta, con 9 posizioni recuperate nonostante i 5 secondi di penalità presi all'inizio per un impeding. Eroi di giornata mentre il solito pasticcione Perez finiva con il prendersi 5 secondi di penalità a fine gara per aver infranto il limite di velocità ai box. Domenica tutti a Monza. Non ci sarà una Ferrari brutta come quella vista in Olanda, ma neppure una Ferrari che possa far sognare.