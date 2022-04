Verstappen vince ad Imola: pomeriggio nero per le Ferrari

Max Verstappen domina dal primo all'ultimo giro il gran premio di Imola e vince davanti Perez e Lando Norris approfittando del pomeriggio nero delle Ferrari. Carlos Sainz out al primo giro per un contatto con Daniel Ricciardo, ritenuto "normale" da parte dei commissari di gara, e soprattutto Charles Leclerc in testacoda a dieci giri dal termine mentre si trovava in terza posizione. Doppietta Red Bull dunque e punto aggiuntivo per il campione del mondo in carica che ha effettuato il giro più veloce in pista, con Leclerc che nel finale ha provato a strappargli il punticino aggiuntivo con le unghie e con i denti.

LAP 54/53



Leclerc has gone into the barriers at the chicane!



He's got going again, returns to the pits and then out again on track but down in P9 #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/242hWCCR8h — Formula 1 (@F1) April 24, 2022

Primo e purtroppo grave errore per il pilota monegasco della rossa che ha fatto tutto da solo rovinando così una gara che l'avrebbe sicuramente visto salire sul podio, seconda o terza posizione.

Il 24enne monegasco, però, ha cercato di limitare i danni recuperando dalla nona alla sesta posizione finale che gli permettono così di rosicchiare qualche punto in più in ottica del mondiale piloti. Quarto posto per la Mercedes di Russell, quattordicesimo Lewis Hamilton che è stato anche doppiato nel corso della gara dal suo grande rivale Max Verstappen a testimonianza di come le Frecce d'argento e soprattutto il sette volte campione del mondo siano palesemente in difficoltà in questa stagione.

Quinto posto per Valterri Bottas, settimo Tsunoda, ottavo Sebastian Vettel, nono Magnussen, decimo Stroll, undicesimo Ocon, dodicesimo Albon, tredicesimo Pierre Gasly, quindicesimo Zhou, sedicesimo Latifi, diciassettesimo Schumacher e diciottesimo Ricciardo più Fernando Alonso e Carlos Sainz ritirti. La Red Bull ha sfruttato le novità tecniche apportate alla vettura ad Imola, pomeriggio da dimenticare invece per la F1-75 che sia nella sprint race di ieri che in gara non ha brillato non sfruttando il potenziale.

Classifica piloti e costruttori

Lecler resta dunque al primo posto a quota 86, secondo Verstappen che sale a quota 59, terza l'altra Red Bull di Perez con 54, quarto Russell con 49, quinto Sainz con 38, sesto Norris con 35, settimo Hamilton con soli 28 punti. In classifica costruttori prima la casa di Maranello con 124 lunghezze a più 11 sulla Red Bull che sale però a quota 113 grazie alla doppietta di oggi che mette pressione alla Rossa in vista del prosieguo della stagione.