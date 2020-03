Zhang torna alla carica: "Mie parole esagerate? No, leggere"

"Penso che le mie parole siano state leggere e non abbastanza forti" . Così Steven Zhang, intervistato dal Financial Times, torna a giudicare la sua uscita contro Paolo Dal Pino, presidente della Lega Calcio, che aveva definito "il più grande pagliaccio mai conosciuto".

La sparata del presidente dell'Inter è arrivata nei giorni scorsi a commento del caso e caos calendari, con la Serie A giocata in parte, tra porte aperte e porte chiuse, rinvii e polemiche. Il tutto inasprito da tutto le cose che si sono dette in merito alla sfida-scudetto posticipata tra Juventus e Inter a Torino. Su Instagram, il numero uno della Benemerita, aveva così tuonato: "Cambiare le date e mettere sempre la salute pubblica al secondo posto. Probabilmente sei il più grande e peggiore pagliaccio che io abbia mai visto.Vergognati" . Anche un tifoso interista doc come Enrico Mentana lo aveva aspramente criticato.

Ora il numero uno dei nerazzurri rincara la dose: "In molti hanno ritenuto esagerate le mie parole, invece io penso che siano state leggere e non abbastanza forti quando si parla della salute pubblica" .

Prima della chiacchierata con il FT, il 29enne a capo della Suning International aveva corretto il tiro alla Gazzetta dello Sport: "Volevo far sentire forte la mia voce. Tutto quello che sta succedendo non è un gioco e non è uno scherzo. Sento fortissimo questo tema e i suoi pericoli. Non si può giocherellare con il calendario e rischiare che le persone si affollino in uno stadio mettendo a repentaglio sicurezza e salute. Penso che invece qualcuno non lo faccia o qualcun altro non lo stia facendo" .

Zhang nella giornata di ieri ha donato la bellezza di 100mila euro all'ospedale Sacco di Milano per combattere contro il coronavirus. Davvero un bel gesto.

Nel corso dell'intervista con il giornale economico-finanziario del Regno Unito, il presidente del Biscione ha parlato dell'attesa per Juve-Inter, match fissato (ufficialmente) a lunedì 9 marzo: "Lo attendo con impazienza e orgoglio; il derby d'Italia è una partita prestigiosa per tutto il calcio italiano, ma Non sarà decisiva, ma comunque molto importante per entrambe" .