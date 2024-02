Le stelle di oggi raccontano quelle del '900, da Pizzi a Vitti

Se volete conoscere meglio alcune grandi donne del Novecento italiano non perdete la nuova stagione di Illuminate, produzione Anele in onda da domenica su Raitre in seconda serata. Le quattro puntate sono dedicate a Nilla Pizzi, Monica Vitti, Suso Cecchi D'Amico e le sorelle Fontana. A guidare il racconto di queste eccellenze femminili, come di consueto in questo format, quattro note attrici: Martina Stella (nella foto), Carla Signoris, Anna Ferzetti ed Euridice Axen.

Le quattro attrici-narratrici, attraverso particolari registri narrativi, ripercorrono vita e carriera di queste donne incrociando narrazione cinematografica, materiali d'archivio e testimonianze dirette. Nella prima puntata, Martina Stella, invitata come ospite alla nuova edizione del Premio Nilla Pizzi, istituito in onore della cantante e dedicato a chi è capace rinnovare l'arte e la cultura, intraprende un viaggio a Sant'Agata Bolognese e scopre una donna che non è stata solo una grande cantante - prima vincitrice del Festival di Sanremo nel 1951 e incoronata «regina della musica italiana» - ma anche una donna che ha viaggiato, aperto un ristorante ad Acapulco di cui era spesso ospite Frank Sinatra, vissuto una vita intensa, senza mai dimenticare i suoi tanti ammiratori, talmente devoti da dedicarle il primo fan club mai esistito per una cantante italiana, «Il salottino di Nilla». In quegli anni nacque anche la moda delle «cartoNille», facsimile delle cartoline postali su cui si incollavano varie immagini di Nilla Pizzi che i suoi fan si scambiavano per gli auguri natalizi e le comunicazioni sui suoi concerti.