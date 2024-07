"Dash To Paris 2024", l'evento sportivo a sostegno dell'inclusione

Ascolta ora 00:00 00:00

Arrivare nel cuore di Parigi attraverso un viaggio unico, che porta i valori dell'inclusione e l'energia che solo lo sport può dare e che tappa dopo tappa, attraverso la pratica di diverse discipline, arriverà nel cuore della capitale francese.

Lo spirito di "Dash To Paris"

Passione, condivisione e opportunità è questo che anima Dash To Paris, progetto nato per volere di MYM, l'agenzia con oltre 30 anni di esperienza nell’organizzazione di grandi eventi, e oggi anche società benefit sotto la guida dell’atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani. Si tratta di uno straordinario tour sportivo in 6 tappe, dove gli atleti che rappresentano le aziende che sostengono il progetto, si metteranno in gioco praticando tre diverse discipline.

Corsa, ciclismo e nuoto i tre sport protagonisti del triathlon, in cui Veronica Yoko gareggerà alle Paralimpiadi di Parigi 2024, dopo aver vinto la medaglia di bronzo a Tokyo nel 2021. Un'avventura all-inclusive lungo un percorso progettato per assicurare la massima accessibilità e con un programma sportivo giornaliero in cui i partecipanti alterneranno i diversi sport, sfidandosi per conquistare le singole tappe.

La partenza da Milano

L'avventura prenderà vita il 23 agosto a Milano con la partenza presso l’Arena Civica di Milano, luogo simbolo dell’atletica italiana. La prima tappa Courmayeur passando da Aosta, per proseguire il giorno dopo in direzione Annecy con lo stop a Grenoble, poi Lione via Artemare, Digione passando da Chalon-sur-Saône e infine Parigi, dopo un ultimo stop intermedio a Fontainebleau. L'arrivo è previsto il 27 agosto, in tempo per partecipare il 28, alla Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2024 e celebrare insieme la passione per lo sport.

I tanti testimonial dell'evento

Ad accompagnare gli atleti in questa grande avventura inclusiva, oltre allo staff di coach qualificati, ci saranno anche diversi testimonali di rilevanza nazionale e internazionale. Antonio Rossi, Davide Cassani, Sara Galimberti, Valeria Straneo e Alessandro Fabian, che nei mesi scorsi hanno preso parte a sessioni di preparazione, allenamenti condivisi e webinar tematici.

“ Dash to Paris nasce dal desiderio di celebrare lo sport: la sua capacità di farci sentire uniti in una pratica condivisa, di aprire percorsi nuovi e nuove opportunità. Tutto è cominciato da una provocazione:'E se andassimo da Milano a Parigi correndo, pedalando e nuotando?'. All’inizio sembrava impossibile, ma lo sport ci insegna che i limiti sono solo tappe, fatte per essere superate. Così abbiamo deciso di condensare in pochi giorni questo autentico spirito di possibilità, trasformandolo in un messaggio positivo e un supporto concreto verso le persone con disabilità che vogliono praticare attività sportiva" , spiega Massimo Plabani di Mym.

Le parole di Yoko Plebani

“ In passato mi sono già occupata di eventi finalizzati alla raccolta fondi per rendere gli spazi sportivi sempre più accessibili, ma Dash to Paris è un viaggio verso le Paralimpiadi condiviso che mi emoziona e rende orgogliosa. Ad agosto sarò a Parigi per la mia quarta Paralimpiade e questo progetto è un motivo in più per impegnarmi al massimo, come atleta e come rappresentante dello sport paralimpico ” racconta dell'evento l'atleta paralimpica Yoko Plebani.

Una "buona causa"

Una parte dei proventi raccolti dalle tante aziende che hanno scelto di sostenere Dash to Paris saranno

devoluti alle associazioni art4sport e Obiettivo3, da sempre impegnate nella creazione di opportunità e consapevolezza finalizzata all’inclusione delle persone con disabilità nella società e nel mondo sportivo.