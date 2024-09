"Pellegrini? Per me non rappresenta nulla". L'affondo di Ceccon sulla "Divina"

Ascolta ora 00:00 00:00

La faida che non ci si aspetta si sta disputando a bordo vasca, o quasi, tra Thomas Ceccon e Federica Pellegrini. Tutto nasce da un'intervista rilasciata dal 23enne di Thiene, medaglia olimpica alle recenti competizioni di Parigi nella specialità 100 metri dorso, primo italiano a conquistarla, al Corriere della sera. Alla domanda su cosa rappresenti per lui Federica Pellegrini, simbolo del nuoto italiano, che ha ridato vita al movimento ed è assunta nell'Olimpo dei più grandi, Ceccon ha risposto semplicemente: " Niente ".

Eppure, i due si sono spesso allenati assieme a Verona nella piscina federale e non sono emerse divergenze. Ma Ceccon sembra non avere un'alta considerazione della campionessa, ormai ritirata dal nuoto agonistico e votata all'allenamento dei nuovi talenti. " Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente, no ", ha dichiarato Ceccon. Va detto che il nuotatore di Thiene non è famoso per essere una persona affabile, ha la fama di essere un ragazzo scostante e difficilmente avvicinabile, ma una risposta di questo tenore su Federica Pellegrini non era prevedibile. Che i due non siano amici ci sta, d'altronde non si deve necessariamente uscire la sera a cena con qualcuno solo perché si è colleghi. Quel che non si spiega è perché Ceccon non ammiri Pellegrini " per il resto " che non sia l'ambito sportivo.

La replica della "Divina", così come viene chiamata da anni, è arrivata rapidamente ed è stata piuttosto ermetica: " Incommentabile ". Più loquace suo marito, nonché ex allenatore, Matteo Giunta: " Il rispetto è il valore fondamentale alla base dello sport e della vita. Se non ce l'hai, puoi anche aver vinto le Olimpiadi, ma per me vali zero. Questo è tutto quello che ho da dire sull'argomento ". Cosa può essere successo tra i due nuotatori? Visto il carattere sia di Pellegrini che di Ceccon non si saprà mai se ci sono stati screzi, se i due hanno avuto qualche discussione extra sportiva o altro. La reazione di Pellegrini è stata forte ma ancora di più quella di Giunta. La distanza generazionale non è da sola sufficiente a spiegare questo astio.

Come spesso accade in queste circostanze si sono venute a creare due fazioni, la prima è quella che difende Ceccon, che avrebbe semplicemente risposto con sincerità davanti all'assenza di rapporti. Dall'altra c'è chi, avendo visto i due insieme in piscina agli allenamenti, ha ritenuto inopportune le parole del nuotatore viste le interazioni cordiali e talvolta affettuose.