Stretta per eventi nei parchi storici

Un nuovo provvedimento per la tutela e la valorizzazione dei giardini storici della città: la Giunta di Palazzo Marino ha approvato le linee di indirizzo per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi nei Giardini Pubblici Indro Montanelli, al Giardino Villa Belgiojoso Bonaparte e al Parco Sempione.

Questi tre parchi si estendono per un totale di 582mila metri quadrati e, oltre ad essere dei grandissimi polmoni verdi, rappresentano uno straordinario patrimonio storico, monumentale e paesaggistico per la città. per questo hanno bisogno di una particolare tutela pur nella volontà che continuino ad ospitare eventi e manifestazioni.L'amministrazione ha quindi deciso di definire nuove regole e misure di salvaguardia del verde, degli alberi, delle zone umide, della biodiversità e dei manufatti, così da non comprometterne l'equilibrio.

Si tratta di regole utili anche a ridurre i disagi per i frequentatori dei parchi e dei residenti nelle aree limitrofe: in quest'ottica sarà posto un limite alla durata di ogni manifestazione che non potrà superare gli otto giorni. Per ridurre l'impatto su prati e pavimentazioni, per evitare danneggiamenti a cordoli, manufatti, opere d'arte e alberi di questi giardini storici le linee di indirizzo individuano per ognuno dei tre parchi gli accessi da cui consentire l'entrata e l'uscita dei mezzi operativi; la tipologia dei mezzi (che dovranno essere tanto leggeri da non sfondare le delicate pavimentazioni dei viali in calcestre o ghiaia) e gli orari in cui è possibile accedere; i percorsi interni utilizzabili e le aree in cui sarà possibile allestire punti di stoccaggio e di deposito temporanei. Anche per quanto riguarda le fonti luminose e acustiche sono indicate tipologie e limiti consentiti.

Non solo le manifestazioni nei tre parchi dovranno essere «plastic free», obbligatorio anche il recupero

di eventuale cibo non consumato. Non saranno consentite installazioni luminose ad alto impatto come fasci di luce mobili o raggi laser, sia in un'ottica di un risparmio energetico che di salvaguardia della fauna presente.