Sul Pianeta rosso o ricercando il Titanic. Al museo si esplorano tutte le dimensioni

"Ponte in vista" al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (via S. Vittore 21). In occasione del lungo weekend da oggi a domenica 3 il Museo resta aperto dalle 9.30 alle 18.30 con un ricco programma di attività pensato per coinvolgere tutte le fasce d'età: esperienze da vivere in prima persona, momenti di gioco e apprendimento, mostre, installazioni, laboratori e visite guidate. Dal passato al futuro, dalla realtà che si tocca con mano alle infinite dimensioni del virtuale, ce n'è per tutti i gusti. Si potrà, ad esempio, assaporare l'emozione di trovarsi in mezzo al mare a bordo di una caravella del Cinquecento, tra onde, flutti e memorabili storie e avventure. Sempre in tema oceanico, da non perdere l'esperienza immersiva è proprio il caso di dirlo in realtà virtuale che conduce sul fondo dell'Atlantico, a 4mila metri sotto il livello del mare, alla ricerca del relitto del Titanic. Per chi preferisce le navigazioni interplanetarie, non mancherà la possibilità di visitare "in anteprima" il Pianeta Rosso: mentre l'umanità si prepara a una delle prossime grandi sfide dell'esplorazione spaziale, i visitatori potranno partecipare a un gioco di ruolo su Base Marte, gestendo situazioni critiche per garantire la sopravvivenza dell'equipaggio in missione. Interessante, nell'ambito dei percorsi Tinkering, la possibilità di sperimentare geometria, gravità ed elasticità costruendo un vero e proprio "flipper fai da te", per guidare una biglia lungo un percorso labirintico fino all'uscita.

Ricca anche l'offerta dedicata ai più piccoli, con l'area Playlab per bambini dai 3 ai 6 anni e le visite guidate tra alcuni dei più significativi oggetti dell'esposizione sui trasporti navali, straordinari testimoni di secoli di storia della navigazione: dal transatlantico Conte Biancamano, simbolo dell'ingegneria navale italiana del Novecento e delle grandi traversate oceaniche, alla nave-scuola Ebe, elegante imbarcazione a vela utilizzata per la formazione marinaresca, testimonianza viva della nobile tradizione nautica del nostro Paese. Accanto a questi si trovano modelli di navi storiche, strumenti di bordo e apparati di navigazione che consentono di ripercorrere l'evoluzione tecnica e culturale del viaggio marittimo. Il percorso conduce fino a reperti inestimabili, come l'unico frammento di Luna esposto in Italia, che estende lo sguardo dall'oceano allo spazio.