"Sull'ambiente è solo un bla bla di Sala per creduloni"

«Il nostro sindaco è ancora al bla bla bla, al greenwashing per creduloni». Punta dritto il dito contro Beppe Sala il consigliere dei Verdi, Carlo Monguzzi. A lui, che da anni si batte per l'ambiente, l'iniziativa promossa oggi dal primo cittadino milanese, in occasione della Giornata della Terra, proprio non va giù. Il fatto. Con una lettera inviata qualche giorno fa, i sindaci di Milano, Bologna Matteo Lepore, Torino Stefano Lo Russo, Venezia Luigi Brugnaro e Treviso Mario Conte, hanno invitato tutti i primi cittadini dei Comuni della Pianura Padana, stamattina al Piccolo Teatro Strehler «per ascoltare scienziati, medici, associazioni, cittadini e per chiedere con un'unica voce all'Italia e all'Europa di essere al nostro fianco in prima linea». Il titolo dell'appello/evento è «Le città cambiano aria. Il patto dei Sindaci per una Pianura Padana che respiri».

«Il sindaco di Milano riunisce alcuni sindaci della pianura padana per una riflessione comune sull'inquinamento e sul fatto che i problemi sono gli stessi e vanno affrontati assieme», commenta Monguzzi. Che poi ironizza: «Dopo la teoria della relatività di Einstein questa è sicuramente la più mirabolante scoperta dell'era moderna. Il Sindaco poi esibirà le sue mille promesse mai mantenute, il milione di alberi mai piantati... Poi ci sarà una carta di intenti, cioè di promesse come se fossimo in una fiaba e come se l'inquinamento fosse nato oggi. Dopo una ormai lunga sindacatura il nostro sindaco è ancora al bla bla bla, al greenwashing per creduloni».

E quindi conclude: «L'unico atto concreto sarà, come ben evidenziato nel programma, la foto di gruppo finale con lo sfondo del sol dell'avvenire e gli assessori che canteranno la BellaGigogin». D'altronde nella lettera le premesse sono che «respirare un'aria pulita è un diritto fondamentale di tutti», che si tratta di «un tema urgente che va affrontato con rigore e per questo, a partire dai nostri territori, ci stiamo impegnando nel promuovere misure sempre più attente all'ambiente. È indubbio e registrato che i livelli di polveri sottili dal 2002 ad oggi siano fortemente diminuiti, ma questo non basta». «Tuttavia aggiungono siamo consapevoli che anche gli interventi più drastici, se adottati singolarmente, non sono sufficienti a mitigare il problema. Quando parliamo di aria non possiamo limitarci ad indossare le lenti del perimetro comunale ma dobbiamo necessariamente considerare l'intera Pianura Padana». E concludono: «Non vogliamo stare a guardare: intendiamo continuare a fare la nostra parte e lo chiediamo anche a voi. Dobbiamo fare rete per vincere la battaglia contro l'inquinamento». Il bla bla di cui parla Monguzzi..