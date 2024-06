Sylos Labini porta in scena Mazzini e i suoi "Inimitabili"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'attore Edoardo Sylos Labini porta in scena Giuseppe Mazzini, Gabriele d'Annunzio e Filippo Tommaso Marinetti, i tre personaggi che ha raccontato nel programma recentemente condotto su Raitre, gli Inimitabili.

Si inizia con Giuseppe Mazzini. L'evento, che si terrà oggi alle ore 21,30 presso il cortile di Sant'Ivo alla Sapienza di Roma, è stato presentato presso la Sala Nassirya di Palazzo Madama, alla presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa. «Tra pochi giorni ricorre l'anniversario della nascita di Mazzini, il 2025 sarà il 220esimo anno dalla nascita e non poteva non essere ricordato. E abbiamo pensato di utilizzare il cortile di Sant'Ivo alla Sapienza, che non mi pare sia mai stato utilizzato per eventi di questo tipo», ha detto La Russa. «Non l'abbiamo programmato il 22 giugno, anniversario della nascita di Mazzini, proprio per consentire una maggiore affluenza dei parlamentari rispetto a una giornata come quella di sabato che peraltro è vigilia di ballottaggi elettorali», ha aggiunto il presidente del Senato. La Russa, a margine della presentazione, ha poi descritto così Mazzini: «Lui era il portatore dell'idea repubblicana, ma ha messo avanti l'unità dell'Italia alla sua ferma convinzione che il sistema repubblicano fosse più adatto di quello monarchico. Ma prima c'è l'Italia, prima c'è la patria, poi tutto il resto, anche questo è un insegnamento enorme».

Lo spettacolo, che verrà trasmesso in diretta da Rainews, è arricchito con le musiche originali del maestro Sergio Colicchio e con video e immagini di repertorio allestiti da Marco Lodola, mentre la scenografia è affidata ad Alessandro Chiti. «I grandi personaggi della storia devono essere raccontati in modo pop.

Per questo utilizziamo un linguaggio moderno e molto giovanile, in modo da far conoscere e divulgare la nostra cultura a tutti», ha spiegato Sylos Labini. «Ci siamo vergognati per troppi anni degli eroi e dei grandi personaggi che hanno fatto la storia d'Italia, invece ne abbiamo tanti da poter fare veramente un filone di Inimitabili», ha aggiunto Sylos Labini.