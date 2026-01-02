Teatro dedicato alla Befana arrabbiata e distribuzione di mille pani benedetti

Siamo ancora in pieno spirito natalizio, perciò non mancano le occasioni per trascorrere le giornate di festa in famiglia. Domenica e martedì, giorno dell'Epifania, al Teatro Martinitt (via Pitteri 58) alle 11.30 va in scena lo spettacolo La Befana si è arrabbiata, nell'ambito della rassegna teatrale per bambini "Pane, Burro e Marmellata".Portato in scena dalla compagnia Ditta Gioco Fiaba, in entrambe le date lo spettacolo è anticipato alle 10.30 da una colazione in compagnia, inclusa nel prezzo del biglietto (età consigliata, dai 3 anni).

Tutti i bambini del mondo adorano Babbo Natale, la Befana si sente un po' trascurata. Stanca, arrabbiata e con le scarpe rotte, quest'anno ha deciso: niente giro con la scopa, resterà in poltrona. A salvarla ci penseranno due badanti scatenate tra psicologi, gatti ammaestrati e un Babbo Natale pronto alle vacanze. Il giorno dell'Epifania, in onore dei Magi e della tradizionale sfilata, sul sagrato di Sant'Eustorgio verrà distribuito il "pane della pace". Alle 12, al termine della S. Messa, l'Associazione Fornai Milano, con i volontari di Pane in piazza, rinnova il gesto simbolico della distribuzione di 1.000 pani benedetti, per richiamare il valore universale della fraternità. La processione dei Re Magi in costume tradizionale, come da tradizione, partirà da piazza del Duomo per raggiungere la Basilica di Sant'Eustorgio, una tra le più antiche della città, dove sono conservate le reliquie dei tre Re Magi, che dall'Oriente, guidati da una stella, giunsero a Betlemme, in Giudea, per far visita a Gesù bambino, il "re dei giudei".

L'Associazione Fornai Milano, grazie ai panificatori Bollani, Manzoni, Ticozzi e Marinoni, partecipa alla storica

celebrazione donando ai fedeli 1.000 pani come messaggio di pace e fraternità. A distribuirli sono i volontari di Pane in piazza', il grande evento benefico promosso dai Frati Cappuccini Missionari di Milano e Famiglia Marinoni.