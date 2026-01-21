"Appunti per il futuro", la storia riscritta dalle donne

Sembra un invito in casa al pomeriggio per prendere un tè caldo, invece è un appello a «spostare il punto di vista: la storia è sempre stata scritta dagli uomini». Elena Arvigo, attrice genovese classe 1974, premio Hystrio 1999, si era appena diplomata alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, è sola in scena al Teatro Out Off (www.teatrooutoff.it) fino al primo febbraio con Appunti per il futuro, suo progetto in prima nazionale e prodotto con la sala in via Mac Mahon 16. Sola, ma con il pubblico, che sembra aver accolto in salotto per condividere il senso di impotenza, incomprensione e solitudine davanti alla guerra, alle dittature, alla violenza e alla distruzione.

Le parole sono l'aspetto preponderante in questo spettacolo, e i testi da cui l'Arvigo trae i monologhi che interpreta, tutti recitati con continuità, solo sulla parete si legge il titolo dell'opera e dell'autrice o autore, sono di Svetlana Aleksievi, premio Nobel per la letteratura 2015 e di Simone Weil: «Solo la morte salva dall'ira» dice l'attrice, cercando di parlare dell'impossibilità di comprendere «i 25 milioni di morti nella guerra russa: come sia possibile una simile catastrofe». O il dolore di Ljudmila Ignatenko, la moglie del pompiere che tra i primi è accorso nella Centrale Nucleare di Chernobyl per cercare di riparare il disastro, e non è sopravvissuto. Lo spettacolo è parte del progetto «Le imperdonabili», in cui l'attrice dal 2013 racconta donne che sono state testimoni scomode del loro tempo. Come lo spettacolo «Donna non rieducabile: memorandum teatrale su Anna Politkovskaja»: progetto, regia e interpretazione sempre della Arvigo scritto da Stefano Massini ispirato alla giornalista russa nota per i suoi reportage dalla Cecenia e per le sue critiche a Vladimir Putin. Lavoro voluto per far riflettere sulla libertà di stampa e «restituire la feroce immediatezza» dei testi della Politkovskaja, ha detto sempre la Arvigo.

Modi liberi di leggere i fatti, come in Appunti per il futuro, dove non ci sono prove muscolari per stabilire vincitori o vinti, c'è la vita di tutti i giorni distrutta dalla violenza: «Non scrivo una storia della guerra, ma una storia dei sentimenti» recita la Arvigo nelle parole della Aleksievi che

si definisce una storica dell'anima.

Orari spettacoli: martedì e giovedì ore 20:30 | mercoledì, venerdì e sabato ore 19:30 | domenica ore 16:00. Prenotazioni e informazioni: T. 0234532140 | M. biglietteriaoutoff@gmail.com