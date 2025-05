"La boutique fantasque". Respighi all'Auditorium per bambini e famiglie

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua la rassegna «Crescendo in musica» dell'Orchestra Sinfonica di Milano, programmazione dedicata ai più giovani e alle loro famiglie, che si svolge sabato pomeriggio alle ore 16. L'Orchestra Sinfonica di Milano propone una serie di concerti-spettacolo in cui la grande musica viene proposta in una forma adatta ai piccoli spettatori e declinata in una forma interattiva di spettacolo.

Nel quinto appuntamento della rassegna, in programma il 17 maggio all'Auditorium, va in scena uno spettacolo che mette al centro le musiche da «La boutique fantasque», balletto firmato da Ottorino Respighi nell'ambito del quale rielaborò musiche di Rossini, precisamente una serie di pezzi pianistici e di liriche da camera tratti dalle «Soirées musicales» e dai «Péches de vieillesse, scritti dall'autore del «Barbiere a Parigi», dopo essersi ritirato dall'attività d'operista.

Musiche eseguite dall'Orchestra Sinfonica di Milano diretta per l'occasione da Giovanni Conti (nella foto), che fanno da sfondo a una irresistibile storia messa in scena da Riccardo Iellen (progetto e regia), con le attrici Cinzia Lorelli e Giulia Prevedello sul palco di largo Mahler. Uno spettacolo in collaborazione con la Civica Scuola di Teatro «Paolo Grassi», grazie ai tutor Manuel Renga e Silvia Girardi.