Gasbarra, Eur Spa: 1° gennaio concerto di Capodanno alla Nuvola per i 90 anni di Eur

Il primo gennaio, alle ore 18.30, torna alla Nuvola di Fuksas all’Eur il Concerto di Capodanno di Roma, la seconda edizione dell’evento gratuito organizzato da Eur SpA, per salutare insieme ai cittadini l’arrivo del nuovo anno.



“Quest’edizione del Concerto di Capodanno - dichiara Enrico Gasbarra, Presidente di Eur SpA - oltre a salutare l’arrivo del nuovo anno, ha un significato speciale. Il concerto sarà, infatti, l'avvio delle celebrazioni del 90° anniversario della nascita della società (1936/2026) – prosegue Gasbarra - e di fatto del quartiere Eur. Il 2026 – conclude il Presidente di Eur SpA - così come unanimemente deciso dal Consiglio di amministrazione della società e dall'amministratore delegato Claudio Carserà sarà un anno ricco di eventi e celebrazioni, per raccontare “una storia lunga 90 anni” di una società che ha contribuito e che contribuisce ancora allo sviluppo di una Capitale sempre più moderna e inclusiva”.



L’orchestra, diretta dal Maestro Gerardo Di Lella, accompagnato sul palco da 72 musicisti e 10 cantanti, eseguirà un repertorio che celebra la grande tradizione italiana della musica per il cinema.

Le musiche, tra gli altri, di Nino Rota, Ennio Morricone e Nicola Piovani, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra i film che hanno reso il cinema italiano celebre nel mondo, sfogliando idealmente il proprio personale album dei ricordi, ripercorrendo, attraverso la musica, la storia di un’Italia che cambia, un paese raccontato magistralmente da Luchino Visconti, Mario Monicelli, Ettore Scola, Federico Fellini, fino ad arrivare ad Alberto Sordi e a Giuseppe Tornatore.



Durante il concerto, il Maestro Di Lella eseguirà per la prima volta EUR90, un suo brano inedito scritto proprio in occasione delle celebrazioni del novantesimo anniversario di Eur SpA.

Anche per questa edizione, grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana, sarà organizzata una raccolta fondi a favore dell’attività dell’associazione e del suo impegno per le persone più vulnerabili. L’evento è inserito nella programmazione di Roma Capodarte 2026.I posti sono prenotabili gratuitamente sulla piattaforma Ticketone.it