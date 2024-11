La Milano anni '70: banditi, amori, vendette

Ascolta ora 00:00 00:00

La storia «nera» degli anni Settanta a Milano, coi suoi conflitti, le rapine, le vendette a colpi di pistola. Un'epoca che ha lasciato il segno e tante storie, nella memoria. Proprio così.

Di questo e altro si parlerà oggi alle 21 all'Area Zelig (viale Monza 140). Appuntamento con Stefano Nazzi e Jake La Furia (nella foto) - rapper, produttore discografico e giudice di X Factor - per immergersi in una città oscura, plumbea, irriconoscibile rispetto a oggi. È così che Storytel Italia presenta e festeggia l'uscita del nuovo audiolibro «Canti di Guerra: conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni Settanta», letto dall'autore Nazzi e disponibile in esclusiva su Storytel da mercoledì (Mondadori). Per le strade si calpestano i bossoli, la media di omicidi è di 150 all'anno, nei locali notturni si mescolano delinquenti, imprenditori e personaggi dello spettacolo e le bische sono nascoste

Si incrociano i destini dei tre banditi che cambieranno la mala milanese: Turatello, noto come «Faccia d'angelo», Vallanzasca il «bel René», un rapinatore anarchico, e Angelo Epaminonda, detto «il Tebano», gangster feroce e spietato.

.. (l'ingresso è libero fino a esaurimento posti, occorre prenotare utilizzando il link https://www.eventbrite.com/e/canti-di-guerra-laudiolibro-con-stefano-nazzi-e-jake-la-furia-tickets-1084006024199?aff=oddtdtcreator).