"La Meloni? Mi ha colpito positivamente": Checco Zalone colpisce ancora

Durerà un anno il tour di Checco Zalone "Amore+Iva", che ha già venduto oltre 100mila biglietti e promette di fare discutere. La trama del suo spettacolo è un mix ben assortito di tematiche che toccano, nel bene e nel male, l'attualità: dall'integrazione alla guerra, da Putin al ruolo delle donne.

" La storia di una signora che a febbraio voleva adottare una famiglia ucraina, ma era disperata perché erano finite: alla onlus le avevano detto che erano rimaste solo quelle siriane. È un'ipocrisia un po' borghese che ci ha pervasi a febbraio, ci saranno motivi di dibattito, se fai una cosa che prende tutti non funziona. Mi aspetto critiche, stroncature sane ", ha anticipato Checco Zalone nella sua ultima intervista rilasciata a Repubblica alla vigilia del debutto nel capoluogo toscano.

Il comico pugliese torna in scena con uno spettacolo inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie avranno come filo conduttore la sua dissacrante ironia. Ma lui non teme la critica: "Non temo la critica, ma ci sarà la polemica sui social. Peraltro io non ci sono sui social e ho capito che questo alimenta il dibattito. Oggi è molto più difficile trovare prede, risultano meno interessanti i personaggi, sono tutti sui social, si rendono reperibili: cosa vuoi scoprire? ".