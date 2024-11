Teatro, Sylos Labini a Milano con uno spettacolo "pop" su Marinetti

Ascolta ora 00:00 00:00

" Chi potrebbe essere il Marinetti di oggi? Assolutamente Elon Musk ". È questa una delle tante "battute" che l'attore e regista Edoardo Sylos Labini, porta in tour in questo periodo a teatro con la trilogia degli "Inimitabili". Un viaggio in tre parti dentro la vita di tre personaggi straordinari e coraggiosi che hanno contribuito a costruire l’immaginario culturale del nostro Paese: Gabriele d’Annunzio, Filippo Tommaso Marinetti, Giuseppe Mazzini.

Le tre parti dello spettacolo

La performance è stata divisa in tre parti, Gabriele d’Annunzio andato in scena il 4 novembre, Filippo Tommaso Marinetti sarà in scena il prossimo 2 dicembre e Giuseppe Mazzini il 7 gennaio 2025. Il progetto è l’adattamento teatrale dell’omonimo programma di Rai Cultura andato in onda nella scorsa stagione televisiva su Rai 3.

Sulla scena un'atmosfera pop e un allestimento con luci led curato dallo scenografo Alessandro Chiti, impreziosito dalle luminose di uno degli artisti italiani e lombardi più importanti della scena dell’arte contemporanea, Marco Lodola. Quella degli "Inimitabili" è una trilogia nata soprattutto per fare conoscere ai giovani in maniera inedita tre personaggi che hanno tracciato una via indelebile nella Storia e nella Cultura del nostro Paese.

Marinetti

Quello di lunedì 2 dicembre sarà uno spettacolo sulla vita spericolata del creatore del Futurismo, la prima grande Avanguardia ad irrompere sulla scena internazionale e a sconvolgere la quiete ottocentesca dell’arte e della letteratura. " Il proprietario di X e big di Tesla è colui che piu' si avvicina alla visione anticonformista e rivoluzionaria di Filippo Tommaso Marinetti " dice Sylos Labini in scena e ancora continua con il paragone: " Se Marinetti, ritto sulla cima del mondo, piu' di cento anni fa, lancio' la sua sfida alle stelle, oggi Elon Musk la lancia verso Marte ".

Lo spettacolo racconta molte cose del padre del Futurismo, dai giovanili turbamenti in terra d’Egitto e poi da Milano luogo di fondazione futurista, fino a Parigi, passando per il successo come scrittore e come impresario di artisti, poeti e musicisti, fino alla maturità piena. Il racconto ripercorre l’esistenza, all’insegna della velocità e del desiderio di infrangere le regole, di uno dei più grandi intellettuali del Novecento.

