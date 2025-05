Torna "Sedotta e Sclerata Show" lo spettacolo che unisce arte, emozione e battaglia civile contro i pregiudizi legati alla sclerosi multipla

Ascolta ora 00:00 00:00

Venerdì 30 maggio 2025, alle ore 20:30, il Teatro Quirino di Roma ospiterà una serata speciale all’insegna dell’arte, dell’ironia e dell’impegno sociale. Va in scena la quarta edizione di “Sedotta e Sclerata Show”, lo spettacolo che intreccia teatro e testimonianza per rompere i tabù legati alla sclerosi multipla.

Una voce a chi non ce l'ha

Tra luci, emozioni e tanta determinazione, l’evento si propone di dare voce a chi convive con la malattia, portando sul palco una narrazione potente e autentica, capace di sensibilizzare e coinvolgere il pubblico su un tema ancora troppo spesso circondato da stigma e disinformazione.

La conferenza stampa

La presentazione dello spettacolo si è svolta nella meravigliosa cornice dello storico Teatro Quirino. A portare il proprio sostegno la Iena Filippo Roma che presenterà lo spettacolo il 30 maggio ed un parterre d’eccezione: Senatrice Tilde Minasi (Componente 10ª Commissione permanente - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Gianluca Pedicini (AISM), Francesco Comellini (Osservatorio sulle Disabilità), Daniele Natalizia (Ass. Medea), Laura Curtale (Ass. Aspera), Alberto Polini (Unione Nazionale Vittime), Paola Marchetti (Confepi), Enrico Gentile (Cleverage). "Voci autorevoli di una rete che crede nella cultura come strumento di cambiamento reale", ha affermato la Presidente dell’Associazione LIBERA CIVITAS, Ileana Speziale, ideatrice del progetto.

La giornata della sclerosi multipla

L'appuntamento con lo show, nella Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, sarà un'esplosione di emozioni: musica, danza, performance e testimonianze per dire forte che la sclerosi multipla non definisce chi siamo. Perché la vita, anche quando barcolla, sa essere meravigliosa. E ogni mattina, anche la più difficile, nasconde un meraviglioso dono.

"Sedotta e Sclerata Show" nasce dall’esperienza personale e dalla penna di una donna, Ileana Speziale, che ha scelto di raccontarsi senza filtri, grazie alla forza creativa e narrativa di una protagonista che ha trasformato la sua storia -segnata appunto dalla Sclerosi Multipla- in un messaggio universale di rinascita, coraggio e consapevolezza.

È l’Associazione LIBERA CIVITAS a sostenere lo spettacolo, un progetto che porta sul palco non solo arte, ma un messaggio potente: quello della resilienza umana, della bellezza nascosta nella vulnerabilità e del valore della condivisione.

Quando la fragilità diventa coraggio

“ Questo spettacolo non è solo teatro, è vita pura ”, racconta Ileana Speziale, ideatrice dell’iniziativa. “ Sedotta e Sclerata Show 4 è il luogo in cui le fragilità diventano voce, dove la mia esperienza personale si intreccia con quella di tante altre persone. È per tutti noi che ogni giorno affrontiamo la sclerosi multipla con dignità, coraggio e amore per la vita ”.

I tanti protagonisti

"Sedotta e Sclerata Show 4" vedrà la partecipazione artistica di: Debora Caprioglio, Dado, Matthew Lee, Compagnia Nazionale del Balletto, Francesco Bruni, direttamente da Tali e Quali Igor Minerva (Baglioni), Francesco Rinaldi (Bennato), Gianfranco Lacchi (Morandi), Enzo Serio (Vasco Rossi), Carlo Valli (voce),

Umberto Guidoni (special guest). Hanno dato il patrocinio:, Camera dei deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Lazio, AISM, Osservatorio Permanente sulla Disabilità.