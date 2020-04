G Action Group di Adriele Guarneri: protocolli e smartworking contro il Covid19

Nell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, G Action Group ha saputo farsi trovare pronta per scendere in campo e garantire i propri servizi nella massima sicurezza. Un rigido protocollo aziendale e l'adozione di tutte le misure preventive necessarie per lavorare in modo da scongiurare ogni possibilità di contagio e diffusione del virus hanno permesso all’azienda, leader nei settori della sicurezza e della vigilanza privata, di svolgere tutte le attività programmate salvaguardando al meglio il personale e i propri Clienti.

G Action Group: protocollo aziendale anticipato per scongiurare i contagi

Consapevole dell’importanza di offrire continuità nei servizi professione che quotidianamente mette a disposizione di banche, supermercati, negozi, cantieri e hotel, G Action Group di Adriele Guarneri ha scelto di anticipare i tempi dell’emergenza sanitaria istituendo un protocollo di sicurezza in azienda, in vigore già da domenica 23 febbraio 2020. Il provvedimento nasce con lo scopo di salvaguardare non solo il personale interno agli uffici ma anche, e soprattutto, gli Operatori esterni (Operatori Fiduciari e Guardie Giurate).





G Action Group: le misure per chi viene da fuori l'ufficio

Tra le misure adottate con oltre un mese di anticipo rispetto a gran parte delle aziende italiane e alle misure governative ancora oggi in vigore, G Action Group ha spostato dall’ufficio a casa propria il lavoro di tutti quei dipendenti in grado di svolgere le proprie mansioni in smart working. Per garantire il servizio ai propri clienti in massima sicurezza, gli operatori sono stati dotati di DPI e termoscanner per la misurazione della temperatura corporea. Tutti gli operatori, 300 a livello nazionale, si sono inoltre recati sul posto di lavoro automuniti, evitando i mezzi pubblici e l'eventualità di contagi per rendere ancora più sicuri i servizi forniti ai propri clienti.





Nella sede di G Action Group è stata svolta un’accurata attività di sanificazione ad ozono di tutti gli ambienti. Tale tipologia di pulizia approfondita è però ancora più ampia: grazie alla collaborazione con la società Vega Facilities, G Action Group è in grado di fornire supporto anche per il servizio di sanificazione, oltre che quello più tradizionale a vapore.