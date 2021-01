Microsoft ti fa parlare con i morti

Poter ancora interagire con i cari che ci hanno lasciati è un desiderio umano e comprensibile: Microsoft sta valutando l'idea di renderlo possibile grazie a una complessa tecnologia, che fa leva sugli algoritmi di intelligenza artificiale. Nei primi giorni di dicembre la software house ha depositato il brevetto intitolato "Creating a conversational chatbot of a specific chatbot of a specific person" e questo è il primo impiego pratico che riusciamo a immaginare.

Il sistema prende in esame le informazioni riguardanti una specifica persona reperibili in Rete, in primis quelle presenti sui social network, per poi elaborarne un profilo e creare così un chatbot conversazionale in grado di gestire un dialogo, simulandone il comportamento. Qui sotto uno schema estratto dalla proprietà intellettuale che sintetizza il principio.

Impossibile non pensare all'episodio "Torna da me" ("Be Right Back" nella versione originale) di Black Mirror che ha trattato il tema con un taglio volutamente distopico e inquietante, come da tradizione per la serie. Chi è interessato lo trova in streaming su Netflix. Di seguito un'analisi in inglese, contenente spoiler e anticipazioni.

La tecnologia messa in cantiere potrebbe comunque essere impiegata in altri modi. Immaginiamo, ad esempio, la creazione di un servizio attraverso cui i fan possono interagire con le celebrità, pur senza coinvolgerle direttamente e in modo attivo. Per ora non c'è ragione di temere abusi o utilizzi poco etici del sistema: Tim O'Brien, responsabile di Microsoft per i progetti di intelligenza artificiale, rassicura tutti con un tweet confermando che al momento l'azienda non ha in programma ulteriori sviluppi, dichiarandosi però disponibile per mettersi al lavoro su una nuova sceneggiatura di Black Mirror.