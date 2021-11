Musica e serie tv spendendo poco: le offerte Amazon

Il Black Friday è tempo di offerte, ma non soltanto mirate all'acquisto di prodotti di vario tipo. Perché non approfittarne anche per qualche servizio, magari di streaming. Serie tv, film e musica potrebbero essere più che mai alla portata con le occasioni di oggi messe in campo da Amazon.

Amazon ha da tempo fatto il suo ingresso anche in altri settori, affermandosi tra i protagonisti dello streaming. Presenti sulla piattaforma grandi successi cinematografici così come contenuti originali realizzati dal proprio canale: Prime Video. In queste ore è possibile approfittare di alcune offerte piuttosto interessanti, vediamo quali.

Serie tv e film su Prime Video

Occhi puntati sui canali tematici di Prime Video. Oltre a poter guardare senza limitazioni film e serie tv presenti sulla piattaforma, fino al 29 novembre è possibile sottoscrivere a soli 0,99 euro i canali Starzplay, History e Rarovideo.

Prime Video, come iscriversi

Per chi non conoscesse ancora questo servizio, Prime Video è una piattaforma streaming inclusa nel programma Prime. Sottoscrivendo tale pacchetto, che offre sconti riservati agli iscritti e vantaggi relativi anche alle consegne, l'accesso a Prime Video sarà gratuito e garantito. L'iscrizione è semplice, basterà visitare il sito Amazon e seguire le istruzioni indicate.

Amazon Music Unlimited

Non solo film e serie tv. Le offerte per questo Black Friday 2021 riguardano anche lo streaming musicale. Chi si iscriverà ad Amazon Music Unlimited entro il 10 gennaio 2022 riceverà in regalo tre mesi d'uso gratuito del servizio.

Gli utenti avranno a disposizione l'accesso illimitato a 75 milioni di brani, che potranno ascoltare on demand e senza interruzioni pubblicitarie.

Preferite leggere? C'è Kindle

Siete stanchi di guardare la tv o di ascoltare musica? Preferite leggere un buon libro nella tranquillità della vostra casa o mentre siete in giro? Fino al 30 novembre 2021 sarà possibile sottoscrivere un abbonamento di 3 mesi a Kindle Unlimited a 9,99 euro.