Hai la PS5 nuova? C'è già un'altra versione della PlayStation

Novità hardware in arrivo per la PS5. Malgrado alcuni utenti abbiano da pochissimo acquistato una PlayStation 5 nuova fiammante, Sony sembra abbia già iniziato a commercializzare un dispositivo dotato di alcune differenze nella struttura. I primi esemplari risultano fotografati e distribuiti in Australia.

Secondo le prime indicazioni si tratterebbe di alcune modifiche limitate, che però andrebbero a toccare alcuni aspetti della PlayStation fonte di polemiche.

PS5, quali novità nella nuova PlayStation Sony

Si parte dalla vite che serve per fissare la PS5 alla base, utilizzata per mantenerla in verticale. La nuova vite presenta della scanalature laterali all'altezza della testa, così da poter essere stretta a mano senza utilizzare un cacciavite. Un modo per semplificare le operazioni agli utenti e rendere più veloce l'installazione del dispositivo.





Non soltanto maggiore facilità di montaggio per la nuova PS5 in circolazione, ma anche un differente numero seriale: dal CFI-1XXX del modello di lancio ufficiale si passa al CFI-11XX del dispositivo avvistato in Australia. Si tratterebbe inoltre di una "Disc Edition", ovvero la versione PlayStation dotata di lettori ottici. A cambiare è anche il peso della "Play", che scende di circa 300 grammi fino a raggiungere i 3,6 kg.

A portare Sony verso queste correzioni sarebbero state alcune difficoltà nel reperire determinate componenti a livello globale. Questioni di poco conto si potrebbe pensare, a meno di fare i conti con le prestazioni dell'antenna. La PS5 "modificata" sembrerebbe offrire numeri differenti rispetto alla PlayStation lanciata ufficialmente nelle scorse settimane, le cui vendite hanno mandato presto in fumo le scorte dei principali distributori.

In particolare il picco di guadagno dell'antenna risulterebbe variare in funzione della connessione di rete utilizzata. Di seguito qualche dettaglio più tecnico:

Connessione 2.4 GHz - Picco di guadagno dell'antenna 4.0/3.5dBi (nuova PS5) e 6.0/6.0dBi (modello di lancio);

- Picco di guadagno dell'antenna 4.0/3.5dBi (nuova PS5) e 6.0/6.0dBi (modello di lancio); Connessione 5 GHz - Picco di guadagno dell'antenna 6.0/4.5dBi e (nuova PS5) e 5.0/3.5dBi (modello di lancio).

Deve tuttavia essere ancora chiarito del tutto il reale impatto sulla velocità del dispositivo, oltre alla possibilità o meno di acquistare il nuovo modello di PS5 in Italia.