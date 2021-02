Spotify rassicura: musica gratuita anche sugli smart speaker

Parecchi utenti di Spotify, che accedono alla piattaforma con un account gratuito, hanno segnalato negli ultimi giorni un problema insorto durante la trasmissione dell'audio a dispositivi con Assistente Google integrato, il sistema di intelligenza artificiale implementato dal gruppo di Mountain Vew e da alcuni produttori di terze parti su altoparlanti e display smart. Si è immediatamente pensato a un blocco volutamente imposto dal servizio con la finalità di spingere sempre più ascoltatori verso la sottoscrizione di un abbonamento premium, fortunatamente non è così.

Pare essere tutto imputabile a un semplice bug, come confermato dalla stessa Spotify ad alcuni di coloro che si sono messi in contatto con l'assistenza. Un problema di natura software che si trova al momento in fase di risoluzione. La società ha inoltre reso noto di non aver al momento alcuna intenzione di eliminare la funzionalità.

Spotify tells me this was a bug and should now be resolved. cc @iamdamienwilde



From a spokesperson: “There are no plans of removing Spotify Free support on Google Assistant." https://t.co/v0zotN0ls2 — Chris Welch (@chriswelch) February 23, 2021

Una stretta alle libertà degli account free non rientra dunque tra i piani del gruppo che nei giorni scorsi in occasione dell'evento Stream On ha invece annunciato il debutto dell'opzione HiFi. Come si può intuire già dal nome si tratta di una formula destinata agli audiofili per lo streaming di musica e podcast in formato lossless, ovvero non compresso. Per accedervi sarà necessario un esborso economico aggiuntivo rispetto a quello già previsto per gli abbonamenti premium, ma il prezzo non è ancora stato svelato. Se ne saprà di più entro prima del debutto previsto entro fine anno. Ad oggi la sottoscrizione personale Individual costa 9,99 euro al mese in Italia, quella Duo da condividere tra due utenti 12,99 euro al mese, Family con accesso per un massimo di sei account 15,99 euro al mese e Student (riservata a chi è iscritto a un'università) 4,99 euro al mese.

Quanti abbonati a pagamento ha Spotify? La risposta alla domanda giunge direttamente dalle pagine del sito ufficiale: sono circa 155 milioni distribuiti in 101 paesi di tutto il mondo. La cifra sale fino a 345 milioni considerando anche coloro che si connettono attraverso un account gratuito, accettando alcune limitazioni in termini di funzionalità e di ascoltare di tanto in tanto inserzioni pubblicitarie tra un brano e l'altro.