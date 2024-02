Alcaraz si infortuna alla caviglia: Sinner vicino a diventare n. 2 al mondo

Clamoroso a Rio de Janeiro: Il torneo ATP 500 dura solamente due game Carlos Alcaraz: il campione spagnolo, all'esordio nel torneo contro il brasiliano Thiago Monteiro viene costretto al ritiro per colpa di un infortunio alla caviglia subìto in un cambio di direzione al secondo punto. Il colpo di scena costa al re di Wimbledon ben 300 punti in classifica, visto che sicuramente non riuscirà a difendere la finale dell'anno scorso. Ecco quindi che, appena due giorni dopo l'ufficializzazione della posizione numero 3 nel ranking, per Jannik Sinner arriva immediatamente un'altra buona notizia. Sì, perché alla vigilia di Indian Wells (il Masters 1000 californiano è in programma dal prossimo 6 marzo), il gap tra Alcaraz e il fenomeno altoatesino si assottiglia: lunedì prossimo la distanza tra i due sarà di appena 535 punti.

Adesso, dunque, l'azzurro potrà tentare in California il sorpasso e diventare il primo italiano di sempre al secondo posto della classifica mondiale: Carlos difenderà il titolo del 2023, edizione in cui il percorso di Sinner s'interruppe in semifinale proprio contro il murciano. " Ho sentito dolore subito e ho pensato che sarebbe stato difficile continuare se le cose non fossero migliorate. Ho giocato qualche punto e non miglioravano, non riuscivo a muovermi bene e ho capito che sarebbe stato impossibile continuare ", ha detto in conferenza stampa l'allievo di Ferrero, che ha spiegato che effettuerà degli esami approfonditi. Ma il suo staff medico non sembra preoccupato per l'entità dell'infortunio. " Se avessi continuato credo che l'infortunio sarebbe peggiorato. Credo non sia grave ", ha assicurato Alcaraz, ora anche atteso dall'esibizione con Rafa Nadal a Las Vegas il prossimo 3 marzo.

All'inizio del prossimo mese si potrà assistere dunque a un unlteriore balzo nella storia per quanto riguarda lo sport italiano. Tenendo conto che il vincitore degli Australian Open e Rotterdam sarà distante virtualmente solo 105 punti quando comincerà il Masters 1000 di Indian Wells, i calcoli sono presto fatti. Jannik Sinner sorpasserà Carlos Alcaraz in uno di questi quattro casi, ovvero: se lo spagnolo verrà eliminato prima dei quarti di finale, se il tennista murciano viene battuto ai quarti e Sinner centra almeno gli ottavi di finale, se Alcaraz viene sconfitto in semifinale e l'italiano arpiona almeno la semifinale oppure - infine - se i due sfidanti diretti si ritrovano nella finalissima, con Jannik batte Alcaraz proprio in occasione dell'atto conclusivo. Un nuovo pazzesco record personale è là, a portata di mano.