Sinner si prende pure Rotterdam. E da domani è il numero 3 al mondo

Jannik Sinner si laurea campione dell'Atp 500 di Rotterdam con la vittoria, in finale, contro l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5 6-4 in poco più di due ore. La gara è stata una battaglia: De Minaur ha giocato un gran tennis ma di fronte aveva il numero tre del mondo che, seppur con momenti di appannamento, non ha mai perso la lucidità necessaria vincendo la gara più difficile di questo torneo di Rotterdam ma che gli vale la doppietta in questo inizio di 2024, due tornei su due vinti dopo la meraviglia degli Australian Open. Tra poche (lunedì 19 febbraio), Jannik avrà superato nel punteggio Daniil Medvedev nel ranking Atp raggiungendo la posizione numero 3 del mondo con 8.270 punti (il russo ne ha 8265).

La gara

Pronti via, il primo set si apre con l'australiano che serve e ottiene il primo punto del match ma Sinner risponde mantenendo il servizio, 1-1. De Minaur è concentrato e fa poche sbavature, tiene il turno di battuta a zero tornando avanti 2-1 ma l'altoatesino è bravo a vincere il quarto game dopo un'iniziale difficoltà che lo aveva visto sul 30-30. Il primo strappo della gara avviene al quinto game con il primo break di Sinner dopo una palla corta finita in rete da parte dell'australiano, 3-2 e servizio a favore: al sesto game si arriva per la prima volta ai vantaggi ma Jannik non si fa sorprendere, 4-2. De Minaur si riprende il turno di battuta lasciando a 15 Sinner e accorcia, 4-3, ma il nuovo numero tre al mondo è perfetto e si porta sul 5-3. Nono game con due ace per l'australiano che rimane nel set, 5-4. Decimo game con un grande Sinner che da 15-30 con un ace e un incrocio delle righe si porta 40-30 ma si va ai vantaggi dove si conquista il secondo set point che non sfrutta, ancora parità. All'improvviso, dopo quattro parità De Minaur ha la prima palla break ma Jannik annulla con uno smash. Bravissimo, stavolta, l'australiano che con uno scambio incredibile porta a casa il punto, e il break, si va sul 5-5. L'azzurro non molla e anche se sembra accusare un po' di stanchezza, con un altro passante da urlo strappa il servizio all'avversario allungando 6-5. Dopo 64 muniti di gioco, però, Sinner va a sedersi con il primo set vinto con il punteggio di 7-5.

Nel secondo set si comincia con equilibrio nei primi due set con i tennisti che mantengono i loro turni di battuta, 1-1: i due non si risparmiano scambi lunghissimi ma mantengono, seppur a fatica, il proprio servizio, si va sul 2-2 ma in questa fase è l'australiano a sembrare più continuo. E invece, nel quinto game perde malamente il turno di battuta con tanti errori gratuiti tra cui due doppi falli, si sale 3-2 Sinner e servizio a favore. La gara, però, cambia nuovamente volto con il contro-break immediato da parte di De Minaur, ennesima reazione super dell'australiano che va sul 3-3. Settimo game con un altro capovolgimento di fronte con Jannik avanti 4-3 per aver preso ancora un break all'avversario e lo consolida, il punteggio è 5-3: l'autraliano mantiene il servizio ma adesso si decide l'incontro con Sinner che serve per il match e non sbaglia! Chiude 6-4, Sinner è ancora campione!

Sinner the Winner



From his first shot of the week through match point in today’s final, the Australian Open champion was driven and determined. @janniksin wins the #abnamroopen , coming through in an outstanding final against De Minaur: 7-5 6-4.



Forzaaa! pic.twitter.com/V7jwxvFSKx — ABN AMRO Open (@abnamroopen) February 18, 2024

Le parole di Sinner

" Affontare Alex è molto difficile, meglio giocare insieme il doppio che uno contro l’altro - ha esordito a bordo campo Sinner dopo la vittoria. È bello parlare con te e il tuo team, sei tra le persone più gentili del circuito. Migliori settimana dopo settimana, ti auguro il meglio per il prosieguo della stagione", ha dichiarato in onore di De Minaur. Poi, ha parlato di come ha giocato in settimana. " Abbiamo fatto un bellissimo lavoro, sono orgoglioso di come sono riuscito a giocare questa settimana, abbiamo avuto momenti difficili, cercheremo di sempre di migliorare questa è la cosa più importante". Infine, anche una parola per gli spettatori: "Il pubblico è stato meraviglioso, mostrate tanto rispetto anche quando giochiamo contro i beniamini di casa" .