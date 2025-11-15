Atp Finals, Alcaraz strepitoso: raggiunge Sinner in finale, Auger-Aliassime sconfitto in due set

La finale dei sogni, la finale che chiude una stagione all'insegna di due numeri uno mondiali (dovrebbero esserlo entrambi contemporaneamente): Carlos Alcaraz sconfigge nettamente Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-2, 6-4 dopo un'ora e 22 minuti di gioco e domenica alle ore 18 Jannik Sinner si ritroverà davanti lo spagnolo. Chi dei due solleverà il trofeo delle Atp Finals lo sapremo tra poche ore ma di certo il numero uno al mondo fa paura: un primo set dominato, ingiocabile Carlos, nel secondo c'è più equilibrio ma il finale è scritto, Alcaraz la spunta.

Le parole dello spagnolo

" Sono molto felice per la partita di oggi, ero solido e concentrato senza lasciare spazio al mio avversario. Sono molto contento perché dovrò fare un grande match domani", dichiara Alcaraz alla fine della gara. Alla domanda sul fatto che sarà la sesta gara contro Sinner in questa stagione, lo spagnolo risponde: “ Sono felice di giocar un’altra grande partita contro Jannik in questo campo, sarò molto concentrato. So che il tifo sarà a suo favore ma io pensare alle cose che devo fare per poter mettere in campo il miglior tennis. Ci vediamo domani ”, conclude salutando il pubblico.

La vittoria di Alcaraz

Nel primo set l'equilibrio regna soltanto nei primi due game, 1-1, poi Alcaraz mette la freccia e prende il break dopo essere passato in vantaggio sul proprio turno di servizio. Un punto straordinario vale il 3-1. Nel game successivo, però, c'è la reazione di Auger-Aliassime che va 30-40 e ha una grande chance di riprendere il punto perso sul servizio ma Carlos si esalta nei momenti di difficoltà, non lascia che le briciole e sale 4-1. Il canadese tiene un turno di battuta a zero (4-2) ma non basta, lo spagnolo va 5-2 e poi domina anche il sesto game che gli consegna il 6-2 in scioltezza dopo 37 minuti.

Nel secondo set c'è più equilibrio, quantomeno in avvio: 2-2 nei primi quattro game senza nessun break, Alcaraz a tratti gioca con sufficienza sbagliando punti facili ma poi, come nel quinto game, se la cava con un rovescio in lungolinea fantastico ottenendo il 3-2. Dal canto suo, Auger-Aliassime sbaglia di meno e gioca in maniera più sciolta forse mettendo la modalità "non ho più nulla da perdere", arriva il 3-3 senza troppa fatica. Settimo game in equilibrio fino al 30-30 ma con servizi a 210 Km/h Alcaraz si porta avanti 4-3: Felix non molla, è molto solido al servizio con le prime e fa 4-4. I due protagonisti continuano a dominare con i servizi, Carlos si porta 40-0 poi arriva il 5-4.

La

pressione, adesso, è tutta per Auger-Aliassime che serve per rimanere in gara e va sotto 0-30, poi 15-40 due palle break: la prima annullata, la seconda sbaglia con il dritto e Alcaraz vola in finale,