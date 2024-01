Australian Open 2024: dove si svolgono e dove vederli in diretta

Il countdown sta per terminare: gli Australian Open, primo Slam stagionale, saranno al via dal 14 al 28 gennaio. Tutti a caccia di Novak Djokovic, dieci volte campione a Melbourne, che proverà a conquistare il 25° Major della carriera, con tutti i favori del pronostico.

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev saranno i rivali più temibili per il campione serbo. Il tennista altoatesino, grande protagonista nel finale della scorsa stagione, ha inevitabilmente i riflettori puntati addosso. Mai come stavolta Jannik può arrivare in fondo ad una prova del Grande Slam e perché no conquistare un titolo che per il tennis maschile italiano manca dal 1976, con il trionfo di Adriano Panatta al Roland Garros.

Dove si gioca

Gli Australian Open si disputano a Melbourne Park, un grande impianto costruito nel 1988, che ospita durante l'anno numerosi eventi sportivi oltre che concerti di star della musica mondiale. Il campo centrale, la Rod Laver Arena, può ospitare 20.000 spettatori ed è dotato di copertura mobile e può essere dunque richiuso in caso di pioggia o caldo estremo. Nel corso degli anni il torneo ha avuto numerose evoluzioni. Innanzitutto la sede, spostata nel tempo in cinque diverse città australiane: Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane, Perth, e due neozelandesi: Christchurch, Hostings.

All'inizio a causa della sua lontananza geografica pochissimi giocatori stranieri partecipavano al torneo. Proprio per questo a contendersi la vittoria finale erano soprattutto tennisti australiani. Nel 1988 arriva la svolta con la costruzione del Melbourne Park e il cambio di superficie. Non si gioca più sull'erba, e le tribune non sono più di legno: i nuovi campi sono in cemento gommoso chiamato Rebound Ace e gli impianti diventano avveniristici. Con questa rivoluzione nessuno più rinuncia allo Slam di inizio da stagione e gli Australian Open diventano definitivamente all'altezza degli altri tre Major.

Gli italiani in campo

Sono sette gli italiani presenti nel tabellone principale. Ai cinque (Sinner, Arnaldi, Berrettini, Sonego, Musetti) che hanno avuto l'accesso diretto nel main draw si aggiunti i due qualificati Cobolli e Zeppieri. Nel torneo femminile sei le azzurre in campo (Giorgi, Cocciaretto, Paolini, Trevisa, Errani, Bronzetti). Ecco tutti gli accoppiamenti del primo turno.

Torneo maschile primo turno

Sinner vs van de Zandschulp

Berrettini vs Tsitsipas

Sonego vs Evans

Musetti vs Bonzi

Cobolli vs Jarry

Zeppieri vs Lajovic

Torneo femminile primo turno

Giorgi vs Azarenka

Cocciaretto vs Sun

Paolini vs Shnaider

Trevisan vs Zarazua

Errani vs Hunter

Bronzetti vs Tsurenko.



Chi ha vinto nel 2023

L'edizione 2023 è stata vinta da Novak Djokovic, che ha battuto in finale il greco Stefanos Tsitsipas in tre set (6-3 7-6 7-6), conquistando gli Australian Open per la decima volta. Un percorso netto quello del campione serbo, che ha perso soltanto un set nel corso del torneo contro il francese Coucaud al 2° turno. Tra gli italiani Sinner si è fermato agli ottavi sconfitto da Tsitsipas in 5 set. Tanti rimpianti invece per Berrettini, battuto al primo turno da Murray dopo una al maratona al 5° set. Il campione in carica Rafa Nadal è uscito al 2° turno contro l'americano McDonald, match dopo il quale è iniziato il calvario di infortuni che l'ha tenuto fuori tutto l'anno.

Calendario

Gli Australian Open cominciano domenica 14 gennaio con i primi turni maschili e femminili. Prevista una doppia sessione all'01.00 e alle 8.30 ora italiana. La seconda settimana vedrà gli ottavi di finale suddivisi nelle due giornate del 20 e 21 gennaio. La finale femminile è fissata sabato 27 gennaio, quella maschile domenica 28 gennaio.

Domenica 14 gennaio: 1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 e alle 08.30)

Lunedì 15 gennaio: 1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 e alle 08.30)

Martedì 16 gennaio: 1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 e alle 09.00)

Mercoledì 17 gennaio: 2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 e alle 09.00)

Giovedì 18 gennaio: 2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 e alle 09.00)

Venerdì 19 gennaio: 3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 e alle 09.00)

Sabato 20 gennaio: 3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 e alle 09.00)

Domenica 21 gennaio: ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 e alle 09.00)

Lunedì 22 gennaio: ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 e alle 09.00)

Martedì 23 gennaio: quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 e alle 09.00)

Mercoledì 24 gennaio: quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 e alle 09.30)

Giovedì 25 gennaio: semifinali singolare femminile (sessione alle 09.30)

Venerdì 26 gennaio: semifinali singolare maschile (non prima delle 04.30 e alle 09.30)

Sabato 27 gennaio: finale singolare femminile (alle 09.30)

Domenica 28 gennaio: finale singolare maschile (alle 09.30)

Albo d'oro

In testa all'albo d'oro c'è Novak Djokovic con dieci successi. Il campione serbo ha staccato Roger Federer e Roy Emerson, fermi a quota sei, con la vittoria nel 2019. Segue poi con quattro vittorie lo statunitense Andre Agassi e l'australiano Ken Rosewall insieme a due aussie del passato, Pat Hoara Wood e Jack Crawford. Tre successi invece per il mito Rod Laver, lo svedese Mats Wilander e l'australiano Adrian Quist. Con due vittorie spiccano tra gli altri Rafa Nadal, Pete Sampras, Stefan Edberg, Boris Becker, Ivan Lendl, John Newcombe, Guillermo Vilas.

10 vittorie Novak Djokovic

6 vittorie Roger Federer, Roy Emerson

4 vittorie Andre Agassi, Ken Rosewall, Pat Hoara Wood, Jack Crawford

3 vittorie Rod Laver, Mats Wilander, Adrian Quist

2 vittorie Rafa Nadal, Pete Sampras, Stefan Edberg, Boris Becker, Ivan Lendl, John Newcombe, Guillermo Vilas, Johan Kriek, Ashley Cooper, Frank Sedgman, John Bromwich, James Anderson, Tony Wilding

Montepremi

L'edizione 2024 sarà ancora una volta con un montepremi al rialzo per il primo slam della stagione: con 86,5 milioni di dollari australiani (circa poco più di 53 milioni di euro), l'Australian Open 2024 distribuirà rispetto all'edizione precedente ben 10 milioni di dollari australiani in più, diventando al momento il secondo slam più ricco dopo lo US Open 2023.

Vincitore: 3.150.000 $ (1.945.700 €)

Finalista: 1.725.000 $ ( 1.065.500 €)

Semifinale: 990,000 $ ( 611.500 €)

Quarti: 600,000 $ (370.600 €)

Ottavi: 375,000 $ (231.600 €)

3°Turno: 255,000 $ (157.500 €)

2°Turno: 180,000 $(111.200 €)

1°Turno: 120,000 $(74.120 €)

Dove vedere gli Australian Open

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+, la piattaforma streaming che assicurerà la copertura totale dei campi per non perdere nemmeno un minuto del primo Slam stagionale.. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2, inclusi nel loro abbonamento.

Una grande novità sarà la presenza del tennista australiano Nick Kyrgios che farà parte della squadra di commento di Eurosport a Melbourne per fornire le sue analisi esclusive del torneo del cuore, intervenendo in cabina e in compagnia degli inviati John McEnroe, Laura Robson e Barbara Schett. Dallo studio Cube di Londra, che consentirà d’intervistare i migliori tennisti del torneo in realtà aumentata, la nuova conduttrice Rachel Stringer sarà affiancata da Mats Wilander e Tim Henman in collegamento con Boris Becker, Alex Corretja, Justine Henin e l'italiana Roberta Vinci.

Come di consueto gli highlights delle partite, le interviste esclusive ai tennisti italiani e i momenti più spettacolari e divertenti dell’Australian Open saranno sul sito di Eurosport Italia e sull’App Eurosport. Una novità di quest’anno sarà quella di Schiaffo al Volo, il programma condotto da Simone Eterno e Jacopo Lo Monaco, disponibile anche sul canale Youtube di Eurosport.