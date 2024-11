C'è uno sport in cui Sinner è una frana: VIDEO

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il trionfo in Coppa Davis, per Jannik Sinner è tempo di godersi qualche giorno di meritato relax insieme alla famiglia. Il numero uno al mondo ha così deciso di cimentarsi in uno sport molto diverso da quello in cui eccelle, ovvero il golf. In un video già diventato virale sui social, Jannik tenta di colpire una pallina con il drive (la mazza più lunga da utilizzare per iniziare la buca). Ma come si può vedere dalle immagini il risultato non è stato dei migliori. Eppure le gambe sembravano poste nel modo corretto, il tennista azzurro ha caricato il colpo ma ha mancato completamente la pallina, scatenando le risate del padre Hanspeter e del suo allenatore Darren Cahill. Sotto il video postato dal coach australiano, in tanti hanno scritto di essere rimasti colpiti dall'aver assistito a Sinner che non primeggia in uno sport. Ma c'è anche chi è pronto a scommettere che con un po' di allenamento l'altoatesino farebbe grandi cose anche nel golf.

Archiviata un'annata da record, in cui Sinner ha giocato ben 79 partite, con 73 vittorie e appena 6 sconfitte con una percentuale di successi del 92,4%: è già tempo di pensare alla prossima stagione. Quest’anno, la preparazione invernale si sposta a Dubai. Natale lo passerà a Sesto Pusteria con la famiglia. Poi si comincia a fare sul serio. Resta da vedere se ripeterà la scelta coraggiosa e vincente del 2024, quando iniziò direttamente dall’Australian Open, senza tornei di preparazione. Dopo il primo Slam a Melbourne, però, Sinner dovrà affrontare un’altra partita, questa volta fuori dal campo: il verdetto del Tas di Losanna sul ricorso della Wada, atteso proprio in quel periodo. Una squalifica, se arrivasse, non gli toglierebbe i trofei e i punti guadagnati finora.

Guardando avanti, la stagione sulla terra rossa porterà una novità. Sinner è già confermato per l’ATP 500 di Monaco di Baviera (14-21 aprile), torneo promosso di categoria, così come Doha e Dallas. La scelta del torneo tedesco potrebbe significare una rinuncia al Masters 1000 di Montecarlo, in modo da avere più tempo per preparare la terra dopo la doppietta sul cemento americano Indian Wells-Miami.

E poi c'è, con gli Internazionali d’Italia, dove l'anno scorso ha alzato bandiera bianca ancora prima di cominciare, a causa dell'infortunio all'anca. L'altro grande sogno è, in cui dovrà vendicare la dolorosa sconfitta ai quarti contro Medveded. I due grandi obbiettivi del 2025 sono già nel mirino.