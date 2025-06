Carlos Alcaraz, il padre tennista, la madre commessa, il flirt con una famosa cantante: chi è e dove vive

Ascolta ora 00:00 00:00

Parigi si prepara a vivere un momento destinato a entrare negli annali del tennis: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno per la prima volta in carriera in una finale di un torneo del Grande Slam. I primi due atleti del ranking ATP non si erano mai incrociati nell'ultimo atto di un Major. Un'anomalia solo apparente, figlia di tabelloni sfavorevoli, numerosi infortuni e incroci mancati. Ora il 2025 segna una svolta e il Roland Garros si prepara a essere teatro di un duello che promette di diventare una consuetudine per gli anni a venire. Ma chi è Carlos Alcaraz, il tennista spagnolo che Djokovic ama appellare come "piccolo titano"?

Il padre tennista, la madre commessa

Classe 2003 Carlos Alcaraz Garfia nasce a Murcia, nel sud della Spagna, e si avvicina al mondo del tennis sin da piccolissimo. Considerato da molti l'erede naturale di Rafael Nadal, Carlos muove i primi passi sul terreno rosso a 4 anni, allenandosi nella scuola di tennis diretta dal padre, Carlos Senior. Classificato tra i migliori quaranta spagnoli negli anni '80, Carlos Alcaraz Senior era arrivato ad allenarsi a Barcellona, poi smise per dedicarsi alla famiglia, continuando però a fare il tecnico e Kiko Navarro è stato uno dei suoi allievi.

E' proprio il padre ad avere dato i primi insegnamenti a Carlos e a rivelargli i segreti di uno sport, che lo ha visto diventare il più giovane tennista ad aver raggiunto la posizione numero uno del mondo nella storia del ranking ATP a soli 19 anni. Pur non avendo sfondato nel mondo del tennis Carlos Senior ha seguito la carriera del figlio e oggi, insieme alla moglie e madre di Carlos, Virginia - con un passato da commessa dell'Ikea - gestisce il patrimonio economico del tennista.

Il flirt con una famosa cantante

Carlos Alcaraz è tanto famoso quanto riservato nella vita privata. Di recente ha rivelato di essere single da circa due anni ma nel suo passato ci sono almeno due fidanzate e un flirt molto chiacchierato. Per circa due anni Alcaraz è stato legato a Maria Gonzalez Gimenez, studentessa di Giurisprudenza con la passione per il tennis. I due si conobbero al Murcia Tennis Club e arrivarono persino alle presentazioni in famiglia prima di dirsi addio. Subito dopo la stampa spagnola riferisce di una breve relazione del tennista con una tentatrice della versione iberica di Temptation Island, Melodie Penalver. Infine il nome del giovane tennista spagnolo è stato associato a quello della cantante spagnola Ana Mena, conosciuta anche in Italia per avere collaborato con Rocco Hunt e Fred De Palma e per avere partecipato a Sanremo 2022. La rivista Hola rivelò che Ana e Carlos si frequentarono per alcuni mesi durante l'estate del 2023, ma nessuno dei due confermò la liaison.

Dove vive Carlos Alcaraz

Quando non è impegnato nei tornei ATP in giro per il mondo, Carlos Alcaraz torna nella sua casa di Alicante: un bungalow di 90 metri quadrati immerso nel verde dell'accademia del suo mentore, Juan Carlos Ferrero, a Villena. Nonostante i milioni guadagnati tra premi e sponsor dal 2019 – anno in cui ha lasciato El Palmar, il suo paese natale vicino Murcia, per concentrarsi totalmente sul tennis – il giovane fuoriclasse spagnolo ha scelto uno stile di vita sobrio e lontano dai lussi.

Nella zona residenziale dellaAlcaraz ha vissuto inizialmente in un piccolo alloggio di appena 25 metri quadrati, poi si è trasferito nel più spazioso bungalow del complesso, pur continuando a vivere da solo e a mantenere una routine semplice e rigorosa.