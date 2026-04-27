Chi è Cameron Norrie, il prossimo avversario di Sinner a Madrid

Un giorno di riposo ma che coincide, come sempre, con gli allenamenti assieme al suo team. Dopo la vittoria contro l’austriaco Moller, Jannik Sinner si appresta ad affrontare la terza gara del Masters 1000 di Madrid, l’ottavo di finale con il britannico Cameron Norrie, attuale numero 23 del ranking Atp.

Cosa sappiamo di Norrie

Nato a Johannesburg (Sudafrica) 30 anni fa, è cresciuto in Nuova Zelanda iniziando a giocare a tennis con una racchetta da squash, nel vialetto di casa all'età di 6 anni, dopo essere stato introdotto a questo sport da sua madre. Dopo il suo trasferimento a Londra, ha iniziato a rappresentare la Gran Bretagna nel 2013 dopo aver giocato gran parte della sua carriera giovanile per la Nuova Zelanda.

Dotato di un ottimo rovescio, la superficie preferita è il cemento e il torneo preferito è Wimbledon. Ha fatto parte dei migliori 10 giocatori del mondo nell'aprile 2022 quando ha raggiunto il suo miglior piazzamento in carriera, l'ottavo posto, nel settembre 2022, unendosi a Henman, Murray e Rusedski come quarto uomo britannico nella Top 10 della storia.

Tre vittorie contro Alcaraz

Ha ottenuto 13 finali dell’Atp tra maggio 2021 e febbraio 2023 che sono culminate con la vittoria del Masters 1000 di Indian Wells nel 2021, primo campione britannico nei 46 anni di storia del torneo. Tra i risultati di maggior prestigio fin qui, ha ottenuto 52 vittorie nel 2021 e 49 nel 2022 prima di sconfiggere l’ex numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, all'Atp Masters 1000 di Parigi del 2025 conquistando la vittoria più importante della sua carriera.

In realtà, però, Norrie aveva già sconfitto Alcaraz in altre due occasioni: sul cemento di Cincinnati nel 2022 e sulla terra rossa di Rio nella finale del 2023. Passando alla sfida con Sinner, sarà un inedito assoluto: i due non si sono mai incrociati in carriera né a livello Atp e nemmeno negli altri circuiti.

Le parole su Sinner

“Non l’ho mai affrontato, il che è incredibile. Siamo nel circuito insieme da cinque anni ormai. Sono entusiasta di giocarci contro ma ogni volta che ci alleniamo mi mette in grande difficoltà. È davvero molto sicuro di sé, probabilmente il giocatore più fiducioso nel tennis in questo momento. Quindi sono molto curioso“, ha dichiarato Norrie ai microfoni di SkySport dopo aver vinto la gara contro Tirante. “Cercherò di metterlo sotto pressione esprimendo il mio tennis, palla dopo palla. Sarà un avversario durissimo ma non vedo l’ora di affrontarlo per la prima volta”.

Dove (e quando) vedere la gara

Sinner-Norrie, una gara che vale l’accesso ai quarti di finale, si giocherà sul campo Centrale del Masters 1000

di Madrid nella giornata di martedì 28 aprile ad un orario che la direzione del torneo non ha ancora comunicato. Gli appassionati potranno seguire in diretta l’incontro sui canali SkySport, in streaming su Sky Go e Now Tv.