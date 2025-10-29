Flop Alcaraz a Parigi, eliminato al primo turno: così Sinner può tornare numero 1

Ha davvero del clamoroso l'eliminazione del numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, al secondo turno del Masters 1000 di Parigi per mano del tennista britannico Cameron Norrie, numero 31 del ranking Atp, che ha avuto la meglio con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Come si era ipotizzato, ma adesso le chance sono senz'altro maggiori, se Jannik Sinner (che debutta oggi contro Bergs) dovesse vincere il torneo tornerebbe al primo posto in classifica.

"Non so cosa sia successo"

Quasi sotto choc, Alcaraz non ha utilizzato giri di parole per descrivere la sua gara e come si fosse sentito in campo. " Anche dopo aver vinto il primo set, sentivo che avrei potuto fare molto di più. Nel secondo ho cercato di fare meglio, ma è stato l'opposto. Mi sentivo ancora peggio ". Il murciano è quasi disorientato nel cercare di spiegare i motivi del ko al Masters di Parigi contro Norrie. In allenamento - ha spiegato il campione spagnolo " mi sentivo fenomenale, mi muovevo e colpivo bene. Avevo idee chiare, obiettivi chiari, ma sono davvero deluso dal mio livello oggi, senza nulla togliere a Cam Norrie ".

Ricordiamo che Alcaraz aveva deciso di risparmiare preziose energie rinunciando al Masters 1000 di Shanghai proprio per presentarsi in forma a questo appuntamento e poi alle Atp Finals. " Non so cosa sia successo qui. Ho ricaricato le batterie. Quest'anno non sono stanco o esausto come le altre stagioni - ha aggiunto Alcaraz -. Non so davvero cosa sia successo. Non ricordo niente del genere, l'ultima volta che mi sono sentito così male con la palla. Sono sicuro che non sia stato quest'anno. Ora, tornerò a casa e mi preparerò al meglio per le ATP Finals di Torino per cercare di evitare che una cosa del genere accada di nuovo".

La chance di Sinner

Poche ore prima della clamorosa eliminazione di Alcaraz, durante un'intervista Jannik Sinner ha spiegato che tra gli obiettivi del 2026 c'è quello di tornare il numero uno del ranking ma adesso