La classifica ATP prima delle Finals di Torino: chi c'è nella Top 10 (oltre Sinner)

Jannik Sinner si conferma al n.4 della classifica mondiale, mentre cresce l'attesa per le Nitto ATP Finals, in programma dal 12 al 19 novembre a Torino.

In vetta alla classifica mondiale basata sui migliori risultati delle ultime 52 settimane pubblicata oggi, resta saldamente Novak Djokovic, primo giocatore a conquistare 40 titoli nei Masters 1000 dopo il trionfo di ieri a Parigi-Bercy. Alle Finals di Torino gli basterà vincere una partita nel girone per essere sicuro di migliorare un altro dei suoi record e chiudere l'ottava stagione da numero 1 del mondo. Se ci riuscirà, diventerà anche il primo giocatore, uomo o donna, a raggiungere le 400 settimane in carriera da n.1 del ranking.

Piccole variazioni nella Top 10: perde tre posti il danese Holger Rune (da settimo a decimo), ne guadagnano una il norvegese Casper Ruud (7°), il tedesco Alexander Zverev (8°) e lo statunitense Taylor Fritz (9°). Può sorridere anche Grigor Dimitrov. Grazie alla finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy, persa proprio contro Nole, il bulgaro è tornato in top 15 dopo cinque anni.

Per quanto riguarda gli altri italiani, mentre Lorenzo Musetti (27°) e Matteo Arnaldi (43°) scivolano, rispettivamente, di cinque e due gradini. Tre passi indietro anche per Lorenzo Sonego (49°).

La nuova classifica ATP

1. Novak Djokovic (Srb) 11445

2. Carlos Alcaraz (Esp) 8445

3. Daniil Medvedev (Rus) 7200

4. Jannik Sinner (Ita) 5490

5. Andrey Rublev (Rus) 5205

6. Stefanos Tsitsipas (Gre) 4435

7. Casper Ruud (Nor) 3625 (+1)

8. Alexander Zverev (Ger) 3585 (+1)

9. Taylor Fritz (Usa) 3500 (+1)

10. Holger Rune (Den) 3460 (-3)

La classifica degli italiani

27. Lorenzo Musetti 1470 (-5)

43. Matteo Arnaldi 1021 (-2)

49. Lorenzo Sonego 955 (-3)

91. Matteo Berrettini 682 (-2)

100. Flavio Cobolli 619 (-2)

128. Giulio Zeppieri 480 (+2)

137. Luciano Darderi 443 (+3)

143. Luca Nardi 428 (-2)

145. Andrea Pellegrino 416

La Race to Torino

Sono Alexander Zverev e Holger Rune gli ultimi due qualificati alle ATP Finals, in programma a Torino dal 12 al 19 novembre. Il Masters 1000 in corso a Parigi li ha promossi nel ristretto club dei magnifici otto che si contenderanno il tradizionale torneo di fine anno. Zverev e Rune si uniscono a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas. Con la presenza dei ventenni Alcaraz e Rune, due Under 20 giocheranno una stessa edizione per la prima volta dal 2000, quando debuttarono un 19enne Lleyton Hewitt e un ventenne Marat Safin.

Quattro dei partecipanti hanno già vinto le Nitto ATP Finals. Djokovic ha eguagliato nel 2022 il record di sei titoli di Roger Federer e punta a rimanere da solo in testa nella lista dei campioni più titolati nella storia del torneo, inaugurato nel 1970. Zverev ha trionfato nel 2018 e nel 2021, mentre Tsitsipas ha vinto nel 2021 a 21 anni, diventando il vincitore più giovane dai tempi del ventenne Lleyton Hewitt nel 2021. Medvedev si è imposto nel 2020.

Sette degli otto qualificati hanno giocato in passato le Next Gen ATP Finals, e in tre le hanno anche vinte: Tsitsipas (2018), Sinner (2019) e Alcaraz (2021). Djokovic, Alcaraz e Medvedev hanno raggiunto il numero 1 nei Pepperstone ATP Rankings. Djokovic è in pole position per ricevere il premio come ATP Year-End No. 1 presented by Pepperstone. Se il serbo dovesse raggiungere questo risultato per l'ottava volta, il giorno dopo la conclusione del torneo inizierebbe la sua 400ª settimana da numero 1 del ranking mondiale. Sarebbe il primo giocatore a riuscirci.

Novak Djokovic

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Jannik Sinner

Andrey Rublev

Stefanos Tsitsipas

Alexander Zverev

Holger Rune



L'attesa per Sinner

Grandissima attesa per Sinner che, dopo aver rinunciato a giocare gli ottavi a Parigi-Bercy in polemica con gli orari del torneo, va a caccia del successo. L'altoatesino è stato il primo giocatore ad arrivare nel capoluogo piemontese e nel pomeriggio ha svolto il primo allenamento, la dimostrazione di quanto ci tenga a far bene in casa per concludere il 2023 nel migliore dei modi, tra Finals e Davis. Gli altri big arriveranno arriveranno a ruota nei prossimi giorni in vista del sorteggio dei gironi, in programma giovedì alle 15.

L'azzurro conoscerà gli avversari nel round robin. Sarà in seconda fascia ed è certo di non incontrare Medvedev nella fase a gironi. Pescherà, invece, uno tra Djokovic e Alcaraz. In caso di passaggio turno, però, non incontrerebbe in semifinale il "big" inserito nel suo girone. Ma attenzione perché, visto l'altissimo livello, non mancano gli avversari temibili in terza (Rublev e Tsitsipas) e quarta (Zverev-Rune) fascia.

Quest'anno a Torino ci sarà un montepremi record di 15 milioni di dollari. Chi dovesse riuscire a conquistare il titolo senza perdere nemmeno un match si metterebbe in tasca oltre 4,8 milioni di dollari, l'assegno più ricco per un singolo tennista nella storia di questo sport. Sarà la terza edizione delle Nitto ATP Finals a Torino.

Le fasce del sorteggio

1. fascia: Djokovic-Alcaraz

2. fascia: Medvedev-Sinner

3. fascia: Rublev-Tsitsipas

4. fascia: Zverev-Rune