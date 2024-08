La corsa di Musetti termina in semifinale contro Djokovic. L'italiano domani in campo per il bronzo

Ascolta ora 00:00 00:00

La corsa di Lorenzo Musetti si ferma in semifinale contro il serbo Novak Djokovic, che si impone col punteggio di 6-4, 6-2 in 1 ora e 50 minuti, raggiungendo in finale - la prima della carriera alle Olimpiadi - lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha sconfitto nella semifinale andata in scena nel primo pomeriggio il canadese Felix Auger-Aliassime col punteggio di 6-1, 6-1. La cavalcata del tennista toscano, si ferma dunque contro il numero 1del seeding ma la possibilità di medaglia dell'italiano sono ancora vive: nella giornata di sabato 3 agosto, infatti, si disputerà la finale per il bronzo contro il canadese Auger-Aliassime, per eguagliare il bronzo conquistato da Uberto De Morpurgo nel lontano 1924.

Nel primo set, a cavallo del terzo e del quarto game, la partita inizia ad accendersi: prima Musetti ha a disposizione una palla break, poi è Djokovic ad averne addirittura quattro; in ambedue i giochi il livello si alza notevolmente e gli sfidanti mantengono il servizio attraverso colpi di una fattura pregevole. L'equilibrio non si spezza nei game successivi e perdura fino al decimo game, quando da 40-0 Musetti, il serbo mette in fila cinque punti consecutivi e, al primo set point, sfrutta al meglio una palla corta buttata via dall'italiano che si spegne a rete per vincere il primo set col parziale di 6 giochi a 4. Tutta la rabbia del toscano appare evidente al termine del set, visto che il giudice di sedia gli riserva un warning per aver spaccato la racchetta.

All'inizio del secondo set, però, ad essere nervoso è il serbo che regala clamorosamente il turno di servizio all'avversario, mettendolo nelle condizioni di comandare nel set. Il vantaggio, però, dura solo un game: da 30-0 Musetti, Djokovic mette in sequenza quattro punti consecutivi e piazza subito il contro-break. Nel terzo game, ancora un nervosissimo Djokovic, becca prima una time violation con conseguente seconda di servizio automatica e poi un warning per una parolaccia rivolta al giudice di sedia, finendo per concedere il secondo break consecutivo all'italiano. Ancora una volta, però, l'italiano non riesce a sfruttare il vantaggio ottenuto e concede a Djokovic la possibilità di tornare nel set. Nel sesto game, dopo che il serbo è riuscito a tenere il servizio per la prima volta nel set, Musetti cede nuovamente il servizio e Djokovic si porta avanti 4 giochi a 2.

Il film si ripete anche nei due successivi game: il numero 1 del seeding tiene il servizio, Musetti concede tre match point e dopo averne concessi due si arrende al terzo. Per Djokovic sarà la prima finale olimpica della sua carriera, per Musetti c'è invece quella per il bronzo contro Auger-Aliassime.