Coppa Davis, ecco date, gare e dove seguirle in tv

Prima i migliori otto giocatori del mondo si sono dati battaglia nelle Atp Finals di Torino che ha visto la definitiva consacrazione di Jannik Sinner e un "infinito" Novak Djokovic, adesso inizia il torneo tra le migliori otto Nazionali che si contenderanno la Coppa Davis nelle Finals in programma a Malaga (Spagna) dal 21 al 26 novembre, con i due finalisti di Torino che, teoricamente, potrebbero sfidarsi nuovamente in semifinale.

Date e gare

Quali sono le otto qualificate alla fase finale che stanno per volare in Andalusia? Oltre all'Italia capitanata da Filippo Volandri sarà presente l'Olanda (prossimo avversario degli azzurri), Canada, Finlandia, Repubblica Ceca, Australia, Gran Bretagna e la Serbia del numero uno del tennis mondiale. Si tratterà, dunque, di quarti di finale, semifinali e finale: le prime due a incontrarsi saranno Canada e Finlandia nella giornata di domani alle ore 16, il giorno successivo sarà la volta dei cechi contro gli australiani. L'appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario, però, sarà giovedì alle ore 10 quando scenderanno in campo gli azzurri contro l'Olanda: Volandri ha convocato Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli.

Le semifinali prenderanno il via venerdì 24 novembre alle ore 16 dove si sfideranno le vincenti di Canada-Finlandia e Repubblica Ceca-Australia mentre sabato 25 novembre alle ore 12 ecco scontrarsi chi vincerà tra Olanda e Italia e Gran Bretagna-Serbia. La finale si giocherà domenica 26 novembre con inizio alle ore 16.

Dove vederle in tv

Come accaduto recentemente per gli Atp Finals, le gare dell'Italia saranno trasmesse in chiaro su Rai Due e Rai Sport ma anche sulle pay tv come Sky e in streaming su Now Tv. Altre emittenti che trasmetteranno in diretta la Coppa Davis saranno anche Sky Spor Uno e Sky Sport Tennis mentre, sempre in streaming, si potrà vedere il tennis su Rai Play, Sky Go e SuperTennisX.

"Appuntamento importante per l'Italia"