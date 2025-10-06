Djokovic vomita in campo: cosa è successo a Shanghai

Chi pensa che Jannik Sinner sia improvvisamente diventato "fragile" o che capiti tutto soltanto a lui si sbaglia di grosso: il Masters 1000 in corso a Shanghai è uno dei più difficili del circuito per le condizioni estreme a cui sono sottoposti i tennisti (caldo e umidità alle stelle) tant'è che anche Novak Djokovic ne è rimasto vittima.

Djokovic vomita in campo

È diventato virale sui social un video che mostra l'ex numero uno del mondo, nella gara contro il tedesco Hanfmann vinta in tre set, piegarsi sulle game e rimettere a fondo campo. Ma non è stata l'unica volta che è accaduto durante quell'incontro: infatti, mentre si trovava in panchina intento a cercare una bottiglietta d'acqua, Nole ha vomitato una seconda volta. Una condizione che mostra ancora una volta come i tennisti, spesso, giochino in condizioni estreme. Se è vero che tre indizi fanno una prova, ricordiamo nell'ordine il malore di Terence Atmane al primo turno, i crampi di Jannik e il vomito di Djokovic che poi in conferenza ha spiegato cosa sia accaduto. " Le condizioni qui a Shanghai sono estreme ma giochiamo tutti alla pari e dobbiamo imparare a capire cosa dice il nostro corpo ".

Novak Djokovic vomitted on the court yesterday due to the brutal humidity and heat conditions in Shanghai.



Incredible effort to win the match and his fighting spirit at 38…no words pic.twitter.com/0xAUZ7ncu6 — SK (@Djoko_UTD) October 6, 2025

Condizioni sempre più difficili

Oltre ai tre citati tennisti, che a Shanghai dovrebbero rivedere qualcosa è un dato di fatto visto che anche il danese Holger Rune ha avuto problemi non indifferenti vedendosi costretto a chiedere un time-out dopo appena mezz'ora di gioco contro il francese Humbert. " Perché l’Atp non ha una regola sul calore? Volete che un giocatore muoia in campo? ". Ma non è finita qui visto che, sempre nel Masters 1000 cinese, anche l'ungherese Fucsovics si è sentito male dovendosi accasciare al suolo esclamando all'arbitro " Sto morendo " mentre il tennista serbo Medjedovic si è ritirato nel secondo set della gara contro Rinderknech su tutte le furie. " Come potete lasciarci giocare in queste condizioni? Sotto questo tetto non c'è aria ”.

Qui la questione è seria: se è vero che molti puntano il dito contro i tennisti invitandoli a rinunciare a qualche torneo per recuperare maggiormente energie psicofisiche, in questo caso gli organizzatori non hanno (evidentemente) tenuto conto delle condizioni climatiche

estreme a cui sono sottoposti coloro che si sono iscritti al torneo di Shanghai, una situazione ben diversa da chi accusa i top mondiali di non volersi fermare mai pur di continuare a guadagnare. Con la salute non si scherza.