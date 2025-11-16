Doppio fallo

Poteva mancare, nel No Meloni day, un parallelo Sinner-Alcaraz sul tema? Ci hanno pensato i prodi Cucciari-Lauro, Rai Radio 1, Un giorno da pecora, intervistando il veneziano professor Cacciari Massimo. Domanda: Chi tra i due ha un gioco più di sinistra? «Sicuramente Alcaraz, Sinner è un carrarmato», ha replicato il tenebroso filosofo e ha aggiunto: «Alcaraz potrebbe rappresentare quel tipo di sinistra

che piace a me, inventiva, estro, creativa, giovane e ironica». Nuovo strabiliante interrogativo: Sinner sul campo è un po' come Giorgia Meloni in politica? «No, Jannik è un fuoriclasse mondiale assoluto, la Meloni è protagonista ma solo nella politica nazionale». Mannaggia a Cacciari-Cucciari-Lauro, infatti Carlos Alcaraz è monarchico, fedele al re che lo segue nei grandi appuntamenti, la sua fenomenale «derecha», sui campi da tennis, è ribadita nelle idee politiche con le quali ha appoggiato pubblicamente Angel Gaitan, agitatore

di estrema destra, ex meccanico che conta oltre quattro milioni di seguaci su TikTok, 2,2 su

Instagram, 700mila su Youtube, 170mila su X. Prevedo, a questo punto, un drastico cambio di campo nei giudizi su Carlitos, sempre giovane ma non più estroso, creativo, ironico. Un giorno da capra. Gioco, partita e incontro.