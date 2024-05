"Infortunio al braccio". Alcaraz salta gli Internazionali d'Italia

Carlos Alcaraz non parteciperà agli Internazionali d'Italia di tennis, in programma al Foro Italico di Roma dal 6 al 19 maggio. Il tennista spagnolo, numero 3 del mondo, ha annunciato il suo forfait con un post su X. "Ho sentito un po' di dolore dopo aver giocato a Madrid, un po' di disagio al braccio. Oggi ho fatto alcuni test e ho un edema muscolare nel muscolo pronatore rotondo (sull'avambraccio), conseguenza del mio recente infortunio. Purtroppo non potrò giocare a Roma. Ho bisogno di riposare per riprendermi e giocare al 100% senza dolore. Mi dispiace molto, ci vediamo l'anno prossimo" , ha scritto Alcaraz.

Sentí dolor después de jugar en Madrid, molestias en mi brazo. Hoy me hecho unas pruebas y tengo un edema muscular en pronador redondo, consecuencia de mi última lesión. Desgraciadamente no voy a poder jugar en Roma. Necesito descanso para recuperarme y poder jugar sin dolor al… pic.twitter.com/hCm87LLIhH — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 3, 2024

Una decisione che era nell’aria, dopo la sconfitta nei quarti di finale di Madrid contro il russo Andrey Rublev. Alcaraz era parso dolorante, sofferente, ma aveva portato comunque a termine il match. Il tennista di Murcia, a causa del problema all’avambraccio destro, aveva già saltato Montecarlo e Barcellona (anche lì difendeva il titolo). A Roma, Alcaraz non difendeva molto, essendo stato sconfitto ai sedicesimi di finale dall’ungherese Marozsan. Per questa ragione la scelta di saltare Roma per provare ad essere in forma per il Roland Garros sembra essere la più saggia, a patto ovviamente che il problema all’avambraccio smetta di tormentare il campione spagnolo.

Come sta Sinner

Oltre ad Alcaraz e Medvedev (out a Madrid per un problema all'inguine), anche Jannik Sinner ha i suoi problemi fisici da risolvere. Dopo il ritiro prima del match contro Auger-Aliassime, per i problemi all'anca destra, le condizioni dell'altoatesino tengono in ansia tutti gli appassionati italiani di tennis. Ma come sta Jannik? Giocherà agli Internazionali di Roma? Nella giornata di ieri, Sinner è rientrato a Montecarlo per una visita dal suo medico di fiducia e per una risonanza magnetica per verificare con esattezza l’entità dell’infortunio e stabilire se al di là dell'infiammazione c'è anche dell'altro. Il programma prevede riposo fino a sabato.

Il n.2 al mondo è atteso domenica a Roma e allora ricomincerà ad allenarsi in vista dell'esordio agli Internazionali, che è previsto non prima di venerdì prossimo. C'è prudenza ma anche un certo ottimismo nell'entourage di Sinner, che alla ripresa degli allenamenti eviterà in particolare di lavorare e forzare la parte dolorante. La scelta di ritirarsi a Madrid gli eviterà complicazioni in vista dei due importanti tornei sul rosso che lo attendono e che potrebbero portarlo sul trono mondiale dopo il Roland Garros.

Un obbiettivo che peraltro Sinner ha sempre detto di non considerare prioritario, ma adesso è lì, proprio a portata di mano.