Internazionali Roma, è il giorno di Sinner. Musetti e Sonego di nuovo in campo

Il maltempo di questo strano mese di maggio sta creando non pochi scompigli al regolare svolgimento delle gare degli Internazionali di Tennis al Foro Italico: oggi, infatti, il folto programma previsto inizialmente è stato riprogrammato con l'inserimento delle gare sospese nella serata di ieri sera a causa della pioggia con Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego che dovranno ripartire rispettivamente dal terzo e secondo set. L'attesa, però, è anche per il nostro numero uno, Jannik Sinner, nella gara contro l'argentino Francisco Cerundolo.

La gara di Sinner

Nel primo pomeriggio di oggi, l'altoatesino scenderà in campo sul Centrale agli ottavi di finale contro Cerundolo, numero 31 del ranking Atp che ha già vinto i due precedenti turni contro il cinese Wu e il francese Barrere in tre set. Jannik, invece, arriva all'incontro dalla non facile vittoria ottenuta contro il russo Alexander Shevchenko in tre set con un tennis non brillante come ci aveva abituato altre volte e per sua stessa ammissione in conferenza stampa post partita. " Non ho giocato in modo perfetto, ma ho vinto ed è la cosa positiva ". I due si incontreranno per la quarta volta.

La situazione di Musetti e Sonego

Come detto, la pioggia di ieri ha fermato definitivamente la gara di Lorenzo Musetti che, di fronte al pubblico della Grand Stand Arena aveva perso il primo set 7-5 contro l'americano Frances Tiafoe e recuperato il punteggio nel secondo set vinto 6-4. Prima della sospensione, il tennista di Carrara era avanti 2-1 con break sull'americano. In contemporanea, Lorenzo Sonego sul Campo Centrale stava affrontando il greco Stefanos Tsitsipas perdendo il primo set 6-3: si ripartirà dal secondo set. La situazione problematica creata dal maltempo, come detto, ha stravolto i tabelloni: i vincitori dei due incontri, poi, dovranno rigiocare in serata (non prima delle 20.30) sul campo Centrale con il possibile derby italiano tra i due Lorenzo. Sempre per pioggia, è stato rinviato sul campo del Pietrangeli il match tra il tedesco Alexander Zverev contro l'americano J.J Wolf con il tedesco avanti di un set, 6-4, e 3-3 nel secondo.

Gli altri big in gara

La prima gara odierna sul Centrale vedrà il numero due al mondo, Novak Djokovic, contro il britannico Cameron Norrie attuale numero 13 del ranking Atp: al secondo turno, il serbo aveva sconfitto l'argentino Etcheverry mentre al terzo turno il bulgaro Dimitrov in tre set (6-3 4-6 6-1). Norrie ha vinto un anno fa a Lione il suo primo titolo sulla terra rossa e a febbraio ha battuto Carlos Alcaraz che, come abbiamo visto sul Giornale.it, ieri è stato clamorosamente eliminato dagli Internazionali per aver perso contro il numero 135 del mondo, l'ungherese Fabian Marozsan. Per gli amanti del doppio, poi, al Pietrangeli giocheranno Simone Bolelli e Fabio Fognini contro l'olandese Koolhof e il britannico Skupski.