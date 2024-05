Internazionali di Roma senza italiani: eliminato anche Stefano Napolitano

Non c'è stato il lieto fine, è "caduto" anche l'ultimo baluardo di questa edizione degli Internazionali di Roma poco fortunata per i colori azzurri. Tra infortuni, ritiri ed eliminazioni sul campo non è rimasto più nessun italiano già al terzo turno: dopo comunque un'ottima gara Stefano Napolitano (numero 125 del ranking) ha ceduto in tre set al cileno Nicolas Jarry (numero 24 Atp) con il punteggio di 6-2 4-6 6-4 dopo due ore e 22 minuti di gioco. Agli ottavi di finale, il cileno troverà il francese Alexandre Muller che ha battuto a sorpresa il fresco campione del Masters 1000 di Madrid, Andrey Rublev.

Una battaglia in rimonta

Dopo il primo set sembrava che non ci fosse proprio gara: Napolitano è stato molto falloso, poco preciso, non funzionava praticamente nulla. Al contrario, Jarry è parso subito molto concentrato e sul pezzo con ottime prime di servizio ed ace a 222 Km/h. Che qualcosa potesse cambiare il pubblico del Grand Stand Arena lo ha capito all'inizio del secondo set quando sembrava essere sceso in campo un altro giocatore: gara super equilibrata, Stefano sbaglia pochissimo e tiene testa al cileno fino alla svolta del decimo game con il punteggio di 5-4 per l'azzurro. È il turno di battuta del cileno che va sotto 15-40 e con un'altra ottima risposta Napolitano si guadagna con merito il terzo set.

Lo stadio diventa una bolgia, tutti i cori sono per l'italiano e un cartello che lo incoraggiava direttamente dalla città natale: " Forza Stefano, Biella c'è ". Ricordiamo che il 29enne tennista biellese, non ha per ora un allenatore ed è reduce da numerosi infortuni che gli hanno compromesso gran parte della carriera. Al terzo set c'è quasi subito la svolta della gara: un doppio fallo di Napolitano costa il break al terzo game con il cileno che sale 2-1 e subito dopo 3-1 sul proprio turno di servizio. Purtroppo, però, il biellese non recupererà mai quel punto ceduto sul proprio turno di battuta e Jarry chiude l'incontro con il terzo set vinto 6-4.

NO MERCY from Nico! @NicoJarry prevails on the last Italian Stefano Napolitano 6-2, 4-6, 6-4 in a HOT Grand Stand Arena. #IBI24 | @atptour pic.twitter.com/UQDZIm0dWH — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 13, 2024

Gli altri italiani eliminati

Prima di Stefano Napolitano, le eliminazioni degli azzurri hanno riguardato Matteo Arnaldi (che ha perso al secondo turno proprio contro il cileno), Luciano Darderi che nella serata di domenica 12 maggio ha ceduto in due set alla forza di Alexander Zverev, Matteo Gigante che ha perso per mano dell'argentino Cerundolo e Fabio Fognini che, sempre al secondo turno, è stato eliminato dall'americano Fritz. Lorenzo Sonego, invece, ha perso per mano del serbo Lajovic in tre set. Non fortunato nemmeno Francesco Passaro che ha ceduto in tre set (con due tie-break) al portoghese Borges. Flavio Cobolli, sempre in tre set, era già uscito contro lo statunitense Korda. Infine, Luca Nardi ha ceduto al campione danese Rune con un doppio 6-4 mentre Andrea Vavassori ha perso per mano del tedesco Koepfer.

Gli italiani infortunati

Per quanto riguarda il capito infortuni, ecco che è durato soltanto un set il torneo di Lorenzo Musetti costretto al ritiro contro il francese Terence Atmane.

Prima di scendere in campo, era arrivato il forfait di Matteoe alcuni giorni prima del sorteggio del tabellone principale anche quello del nostro numero uno, Jannik in cura presso lo J Medical Center per il problema all'anca che si porta dietro da un po' di tempo.