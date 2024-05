Internazionali da incubo: dopo Sinner e Berrettini si ritira anche Musetti

Non è certamente fortunata l'81esima edizione degli Internazionali di Tennis per gli italiani così tanto attesi dagli appassionati che affollano ormai da giorni il Foro Italico: dopo il ritiro ancor prima di scendere in campo di Jannik Sinner per un problema all'anca e il forfait last minute di Matteo Berrettini dopo il sorteggio del tabellone avvenuto lunedì scorso, è durato soltanto un set il torneo di Lorenzo Musetti che si è ritirato sul punteggio di 7-5 1-0 a favore dell'avversario francese Terence Atmane.

Le parole di Musetti

Il 26enne di Carrara è intervenuto poco dopo in conferenza stampa al Centrale per spiegare le ragioni del suo stop improvviso e mostrando tutta la sua frustrazione. " C’è molto rammarico per questo ritiro, per come mi ha sorpreso questa forma influenzale ", ha dichiarato ai giornalisti presenti. " Ieri non sono riuscito ad allenarmi a causa di un virus intestinale e della febbre. Questa mattina mi sono svegliato senza energie, mi dispiace tanto perché venivo da una buona settimana e Roma significa molto per me. C'è tanto rammarico ". Tra poco tempo l'attesissimo Roland Garros francese, torneo del Grande Slam, ma Musetti ha fatto sapere di volersi prendere qualche giorno di riposo " per recuperare al meglio: il prossimo impegno, fisicamente permettendo, dovrebbe essere Torino, sono fiducioso di potercela fare, e poi Parigi" .

"Non sarei andato avanti"

Ma cosa sarebbe successo se avesse vinto il primo set? " Con il senno del poi non lo so - ha sottolineato Musetti - se il fatto di vincere il primo set poteva influenzarmi positivamente e non farmi sentire la sensazione di stanchezza e quasi svenimento. Ho fatto veramente fatica a rifiatare da un punto all’altro: anche in caso di esito positivo nel primo set sarebbe stato molto difficile andare avanti" .

Lorenzo is forced to retire after the first game of the second set. #Atmane is the first player to reach #IBI24 R32. https://t.co/eiw6mml2mj — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 10, 2024

Gli italiani in gara

Il tennista di Carrara è il secondo giocatore italiano dopo Jannik Sinner: attualmente numero 29 del ranking, è probabile che il ritiro dal torneo romano possa costargli qualche posizione in classifica. Tra gli italiani rimasti in gara, nella giornata odierna Luciano Darderi è opposto all'argentino Mariano Navone, Flavio Cobolli contro l'americano Sebastian Korda mentre Matteo Gigante se la vedrà contro l'argentino Francisco Cerundolo.

Grande attesa, però per il match pomeridiano tra Fabio fresco di vittoria notturna contro l'inglese Daniel Evans: per lui lo scoglio odierno sarà molto duro, se la vedrà contro l'americano Taylor Fritz.