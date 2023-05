Internazionali Tennis 2023, Holger Rune e Daniil Medvedev: ecco chi sono i finalisti

Holger Rune e Daniil Medvedev sono i finalisti degli Internazionali d'Italia 2023. Due protagonisti inattesi nell'ultimo atto di questa edizione, fortemente condizionata dal maltempo e dalle grandi sorprese. Numerose sono state le eliminazioni eccellenti, a partire dalla sconfitta di Jannik Sinner, uscito di scena contro l'argentino Cherundolo e Novak Djokovic, eliminato dallo stesso Rune.

Nel sabato dedicato alle semifinali, il danese n.7 al mondo si è imposto nel derby scandinavo in tre set contro il norvegese Casper Ruud. Nella seconda semifinale Medvedev ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas (7-5 7-5) in un match terminato in tarda serata a causa di una lunghissima interruzione per pioggia.

Holger Rune

Danese 20 anni, numero 7 del mondo, all’attivo già un Masters 1000 vinto l’anno scorso a Parigi Bercy quando battè a sorpresa Djokovic. Il suo colpo migliore è il dritto, il suo torneo preferito è il Roland Garros, la città che ama è Parigi. Gli piace giocare indifferentemente sul rosso e sul cemento. Viene ritenuto un po' il bad boy del circuito per il suo caratterino dentro e fuori dal campo. I continui battibecchi con il pubblico hanno animato le sue partite a Montecarlo, Madrid e anche a Roma ma anche i famosi litigi a fine partita con Ruud e Wawrinka ne descrivono la personalità scontrosa. Ha vinto 4 tornei in carriera, tre nel 2022 (Monaco di Baviera, Stoccolma e Parigi Bercy), uno nel 2023 dove ha fatto il bis nel torneo tedesco. Ha fatto parlare di sé all'ultimo Roland Garros, dove si spinge fino ai quarti dopo aver battuto Tsitsipas (n.4 del mondo).

I risultati 2023

Nel 2023 ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale agli Australian Open, dove viene eliminato al tie-break del 5° set da Andrej Rublev, dopo aver sprecato due match point. Subito dopo due semifinali a Montpellier (sconfitto da Cressy) e ad Acapulco (eliminato da de Minaur). Sul cemento americano non ha brillato. Eliminato da Wawrinka al terzo turno di Indian Wells, a Miami al quarto turno da Fritz. Inaugura la stagione sul rosso a Monte Carlo, dove arriva in finale battendo Medvedev e Sinner. In finale cede nuovamente a Rublev, in tre set e raggiunge il best ranking alla 7ª posizione mondiale. Vince a Monaco di Baviera, contro l'olandese van de Zandschulp, dopo aver annullato 4 match point. A Madrid si ferma al secondo turno sconfitto dallo spagnolo Davidovich Fokina.

Roma

Agli Internazionali d'Italia supera agevolmente Arthur Fils e Fabio Fognini entrambi per 2 set a 0. Al terzo turno soffre ma la spunta contro Popyrin. Ai quarti supera ancora Djokovic, ponendo così fine alla striscia di 18 edizioni consecutive con uno tra Nadal e Djokovic in finale a Roma. In semifinale batte in rimonta il norvegese Ruud. Adesso affronta

Il cammino agli Internazionali

1° turno - Rune (Dan) b. Fils (Fra) 6-3 6-3

2° turno - Rune (Dan) b. Fognini (Ita) 6-4 6-2

3° turno - Rune (Dan) b. Popyrin (Aus) 6-4 5-7 6-4

Quarti - Rune (Dan) b. Djokovic (Srb) 6-2 4-6 6-2

Semifinale - Rune (Dan) b. Ruud (Nor) 6-7 (4) 6-4 6-2 Rune Rallies Back



Daniil Medvedev

Russo, 27 anni. Attualmente è il numero 7 del mondo ma ha raggiunto la vetta del ranking nel febbraio 2022. Ama giocare sulle superfici veloci e il suo colpo preferito è la risposta. A dispetto dei 198 cm è un giocatore molto agile, ama gli scambi lunghi e ha colpi piatti molto profondi. Ha un eccellente servizio, il suo colpo migliore è il rovescio bimane. Come Rune è un tennista dalla grande personalità, spesso protagonista di battibecchi con il pubblico. Ha vinto 19 titoli in carriera tra cui spicca la vittoria agli Us Open nel 2021 contro Djokovic. Negli altri Slam vanta due finali consecutive agli Australian Open, quarti al Roland Garros e ottavi a Wimbledon. Fino a questo momento in questa stagione ha vinto quattro tornei: a Rotterdam e Miami contro Sinner, a Doha contro Murray e a Dubai contro Rublev. Nonostante non si trovi a suo agio sul rosso, arriva per la prima volta in carriera in finale a Roma.

I risultati 2023

Esce di scena al terzo turno agli Australian Open per mano di Sebastian Korda e a fine torneo esce dalla Top Ten. A Rotterdam si aggiudica il titolo sconfiggendo Sinner in tre set e rientra nella top 10. La settimana successiva vince a Doha battendo in finale Murray. A Dubai arriva il terzo torneo consecutivo, con la vittoria su Rublev. Il russo non si ferma più e raggiunge la quarta finale consecutiva a Indian Wells. La sua striscia vincente di 19 successi viene fermata da Carlos Alcaraz, che lo supera in due set. Il momento positivo continua a Miami, dove in finale sconfigge per la sesta volta su sei incontri Jannik Sinner, con il punteggio di 7-5, 6-3. Con questo risultato risale al 4º posto del ranking e al 1º della race. Torna a giocare a Monte Carlo dopo 4 anni e viene eliminato nei quarti di finale da Rune. A Madrid viene sconfitto agli ottavi dal connazionale Karatsev.

Roma

Agli Internazionali batte nel primo incontro il finlandese Emil Ruusuvuori. Nel match successivo va sotto di un set poi ribalta la partita contro lo spagnolo Zapata Miralles, dopo di che mette in fila tre vittorie consecutive senza concedere nemmeno un set. Regola i due tedeschi Alexander Zverev e Yannick Hanfmann poi batte in semifinale Tsitsipas. Adesso la finale contro Rune.

Il cammino agli Internazionali

1° turno - Medvedev (Rus) b. Ruusuvuori (Fin) 6-4 6-2

2° turno - Medvedev (Rus) b. Zapata Miralles (Spa) 3-6 6-1 6-3

3° turno - Medvedev (Rus) b. Zverev (Ger) 6-2 7-6 (3)

Quarti - Medvedev (Rus) b. Hanfmann (Ger) 6-2 6-2

Semifinale - Medvedev (Rus) b. Tsitsipas (Gre) 7-5 7-5