Tennis, Internazionali di Roma, semifinali di lusso: ecco chi scenderà in campo

La vittoria che il greco Stefanos Tsitsipas ha ottenuto nella tarda serata di ieri contro il croato Borna Coric con il punteggio di 6-3 6-4 ha completato il quadro delle semifinali maschili degli Internazionali di Tennis che si disputeranno nella giornata di sabato 20 maggio: il greco numero cinque del ranking Atp se la vedrà contro il russo Daniil Medvedev (numero 3 Atp) mentre l'altra gara vedrà di fronte una sfida nordica tra Casper Ruud, il norvegese numero quattro al mondo e Holger Rune, danese che si trova al settimo posto del ranking Atp.

Medvedev-Tsitsipas

L'incrocio fa gola agli appassionati di tennis: numero tre contro numero cinque, numero quatrro contro numero sette. Fa senz'altro specie, dopo tanti anni, che dalle semifinali degli Internazionali fossero assenti il numero uno e il due del mondo (in questo momento Carlos Alcaraz e Novak Djokovic) ma le sorprese in questa edizione non sono certo mancate.

Domani, quindi, Medvedev se la vedrà contro Tsitsipas: il russo ha vinto agevolmente ai quarti di finale contro il tedesco Yannik Hanfmann, numero 108 del ranking Atp ed entrato dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2 6-2 dopo un'ora e 20 minuti di gioco. Troppo evidente la differenza tecnica tra i due. " Io il favorito a Roma? No, non credo. Intanto ci sono Casper Ruud e Holger Rune che sono più adatti alla terra", ha dichiarato Medvedev alla fine del suo incontro, con una battuta sul greco prima di sapere che sarebbe stato lui l'avversario in semifinale. " Stefanos in particolare è sempre stato fra i primi tre o quattro su terra negli ultimi anni. Io posso dire che mi giocherò le mie chance fino in fondo per rendere la vita difficile agli altri ".

Come detto, tra i più in forma di quest'anno c'è Tsitsipas che non ha ancora perso nessun set e raggiunge per la terza volta una semifinale al Foro Italico. Medvedev e Tsitsipas si incontreranno per la dodicesima volta nella loro carriera con il tennista di Mosca in vantaggio 7-4 nel bilancio degli scontri diretti. Sulla terra rossa, però, c'è perfetta parità con una vuttoria per parte: il russo ha vinto contro il greco nel Torneo di Montecarlo 2019 ma ha perso al Rolang Garros nel 2021.

La sfida Ruud-Rune

L'altra semifinale vedrà opposti Casper Ruud, norvegese di 24 anni contro il danese Holger Rune, 20 anni. Il numero quattro al mondo nel 2022 ha ottenuto due semifinali di prestigio negli Slam a Parigi e New York con un calo del suo livello nei primi mesi di quest'anno mentre ai quarti di finale degli Internazionali ha avuto la meglio contro l'argentino Cerundolo (che ha sconfitto Sinner) 7-6 6-4. Dall'altra parte c'è il "ragazzo terribile", Rune, già vincitore di un Atp 1000 sul cemento di Parigi Bercy (l'anno scorso) dove ha vinto in rimonta contro Novak Djokovic che ha battuto pochi giorni fa anche sulla terra rossa di Roma. " Ho giocato un gran match, sono partito subito bene mettendogli pressione e la cosa ha pagato. Dal secondo lui ha fatto un passo avanti, io mi sono sentito in difficoltà, poi è arrivata la pioggia a rendere tutto più complesso. Ma nel terzo sono stato bravo a riprendere il ritmo del primo parziale ", ha dichiarato Rune a fine match.

Le gare di oggi

Venerdì 19 maggio, invece, sarà una giornata tennistica interamente dedicata alle donne: si disputeranno le semifinali femminili tra la kazaka Elena Rybakina e la lettone Jelena Ostapenko mentre, dall'altra parte, se la vedranno la russa Veronika Kudermetova e l'ucraina Anhelina Kalinina.

Dove vederle in tv

Come ricorda l'organizzazione degli Internazionali, tutto il torneo maschile è visibile sui canali Sky tra Sky Sport Tennis, canale di punta, e Sky Sport Uno. Un match al giorno, poi, viene trasmesso in chiaro sui canali Mediaset (da Italia 1 e Canale 20) mentre un altro incontro verrà trasmesso, in differita, su SuperTennis. In streaming c'è anche Now Tv mentre, tramite app, c'è Ibtv che consentirà dirette on demand delle gare delle fase finali e anche degli allenamenti.