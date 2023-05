Internazionali Roma, un'altra sorpresa: Djokovic va ko contro Rune in tre set

La caduta degli dei del tennis mondiale: dopo la sconfitta del virtuale numero uno Carlos Alcaraz (lo sarà ufficialmente da lunedì 22 maggio), anche il pluricampione serbo Novak Djokovic (da lunedì prossimo numero due del mondo) deve abbandonare gli Internazionali di Tennis di Roma dopo la sconfitta, netta, contro il fortissimo danese Holger Rune, numero 7 del ranking Atp con il punteggio di 6-2 4-6 6-2. È lui il primo semifinalista di questa edizione dove affronterà il vincitore della sfida tra il norvegese Casper Ruud e l'argentino Francisco Cerundolo.

Una gara senza storia

Il sei volte vincitore del torneo che si svolge da 80 anni al Foro Italico sembrava un'altra persona rispetto al Djokovic che tutti abbiamo imparato a conoscere: falloso come non mai, nervoso, sembrava non trovasse mai la posizione giusta in campo; il 20enne danese, con un tennis solido lo ha domato facilmente già nel primo set che si è chiuso con il punteggio di 6-2 in soli 38 minuti. Soltanto la pioggia poteva dare un alito di speranza al serbo e, puntuale, ecco l'ennesima sospensione di questo torneo che sembra giocarsi in autunno: su un secondo set comunque più equilibrato, l'arbitro ferma per un'ora scarsa l'incontro sul punteggio di 5-4 Djokovic con il servizio di Rune che si trovava sotto 0-30. Alla ripresa, però, il giovane talento sbaglia entrambe le battute e Novak chiude vincendo 6-4.

Terzo set: la gara cambierà? Nemmeno per idea, Rune è troppo forte, non sbaglia nulla e sembra di rivivere il primo set: due break consecutivi portano il danese sul 4-0, poi si va sul 5-1 e sul proprio turno di battuta chiude l'incontro 6-2. Felice ed emozionato per la sua prima volta in semifinale a Roma, al termine dell'incontro ha scritto il nome della città sulla telecamera corredandola con la firma e un cuore.

"Ha giocato troppo bene"

Sporivamente, in conferenza stampa Djokovic ha ammesso la superiorità dell'avversario " Rune stava solo meglio. Ha giocato troppo bene per me e ha mantenuto i nervi saldi, meritando di vincere ". Alla domanda della stampa presente in sala su quali consigli potrebbe dare al giovane talento danese ha risposto di non averne, " anzi sarò io a chiederli visto che mi ha battuto già due volte..." . Il campione serbo ha chiamato in causa il meteo per provare a giustificare le non brillanti prestazioni che lo hanno portato alla clamorosa eliminazione ai quarti di finale. " Non ricordo così tanti giorni di pioggia da quando gioco a Roma - dichiara - Le condizioni erano difficili e il gioco molto più lento ".